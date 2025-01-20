Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая;

- индекс цен производителей Германии в декабре;

- встреча Еврогруппы;

- торговый баланс России в ноябре;

- инаугурация Дональда Трампа на пост президента США.

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