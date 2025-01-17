Рынок акций РФ на неделе возобновил подъем и превысил рубеж 2900п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ во второй декаде января возобновил подъем вслед за нефтью, подорожавшей после введения Западом санкций против энергетического сектора РФ, а также на фоне ожиданий пролонгации паузы в ужесточении монетарной политики ЦБ РФ на статистике о замедлении инфляции в декабре; также оптимизм инвесторов подогревался ожиданиями переговоров США и России по урегулированию украинского кризиса. Индекс МосБиржи превысил 2945 пунктов, обновив максимум с конца июля 2024 года.

В период с 13 по 17 января индекс МосБиржи вырос на 4,3% и составил 2945,52 пункта, индекс РТС прибавил 3,8% и достиг 906,03 пункта. Мартовский фьючерс на нефть Brent за неделю вырос до $80,74 за баррель (+1,2%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, вырос до 102,4137 руб./$1 (+0,5 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подорожавшей нефти (мартовский фьючерс на Brent превысил $81 за баррель) после введения США санкций против российского энергетического сектора, а также на фоне известий, что администрация избранного президента США Трампа ищет возможности проведения переговоров с Россией по вопросу урегулирования конфликта с Украиной. Индекс МосБиржи превысил 2865 пунктов - максимум на закрытие основной сессии с конца декабря; лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+4,7%) и "Газпрома" (+4,5%) на фоне роста мировых цен на газ.

Просели акции "Роснефти" (-2,4%), несмотря на отсутствие компании в санкционном листе США SDN; поводом для продаж могли стать новости о том, что Китай не принимает нефтяные танкеры после новых санкций. По этой же причине в главных аутсайдерах оказались акции "Совкомфлота" (-3,7%).

Во вторник рынок акций РФ умеренно просел в рамках коррекции из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне снижения нефти (мартовский фьючерс на Brent просел ниже $80,5 за баррель), улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий возможных переговоров Россия-США по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2860 пунктов после утреннего отката ниже 2830 пунктов; в аутсайдерах выступили акции "Совкомфлота" (-3,6%) после введения США 10 января очередного пакета антироссийских санкций.

Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, сообщила компания, отметив, что продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность (Минфин США 10 января объявил о санкциях в отношении 69 судов "Совкомфлота", включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и 4 танкера для перевозки сжиженного природного газа).

Трамп заявил в интервью Newsmax во вторник, что для урегулирования украинского кризиса ему необходима встреча с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил во вторник, что новой информации о подготовке встречи Путина и Трампа пока нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Россия готова рассмотреть предложения новой администрации США по урегулированию украинского кризиса, но ожидает, когда избранный президент США Трамп вступит в должность.

Подросли акции ВТБ (+0,5%) на фоне известий, что глава банка Андрей Костин подтвердил прогнозы по прибыли ВТБ на 2024 и 2025 годы в размере 550 млрд руб. и 400 млрд руб. соответственно.

Народный банк Китая заявил о намерении проводить политику снижения процентных ставок и смягчения требований к резервам банков. В США рост цен производителей в декабре ускорился до 3,3% г/г, при прогнозах роста на 3,4-3,5% после ноябрьских 3%.

В среду рынок акций РФ продолжил умеренное снижение из-за фиксации прибыли игроками в ожидании объявления 16-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС и публикации статданных по инфляции в России, от которых будет зависеть решение ЦБ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики; фактором поддержки выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $81 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2840 пунктов, лидировали в откате акции "Эн+ груп" (-3,9%), МКБ (-3,3%) и бумаги металлургов во главе с акциями "ММК" (-2,6%).

Выросли акции МКПАО "ВК" (+5,8%) на новостях о регистрации ЦБ РФ выпуска акций "Скилбокс Холдинг" (входит в группу VK), что может расцениваться как подготовка к IPO компании.

Минфин США в среду сообщил, что вводит санкции против Запорожской АЭС. Также в обновленный санкционный список SDN добавлены 16 физлиц (в том числе из Турции и Китая) и ряд российских заводов, среди которых Лыткаринский завод оптического стекла, Новотроицкий завод хромовых соединений, ООО "УМК-Сталь" (входит в дивизион черной металлургии компании ПАО "Надеждинский металлургический завод"), а также ПАО "Каменск-Уральский металлургический завод".

Еврокомиссия может включить в 16-й пакет санкций против РФ, который планируется объявить в феврале, запрет на поставки алюминия в ЕС, сообщило агентство Reuters. По данным Евростата, экспорт алюминия из РФ в ЕС за 10 месяцев 2024 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 293 тыс. тонн.

Индекс потребительских цен в США в декабре ожидаемо вырос на 2,9% г/г после ноябрьского подъема на 2,7%. Несмотря на ускорение инфляции, индекс доллара пошел вниз, что позволило сырьевым котировкам подрасти - нефть Brent вернулась к $81 за баррель.

Также поддержку нефти оказали ежемесячные отчеты Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, статистика Минэнерго США о запасах сырья.

В отчете ОПЕК сообщается, что мировой спрос на нефть в 2024 году вырос на 1,54 млн б/с и достиг 103,75 млн б/с; по итогам 2025 года он может увеличиться еще на 1,45 млн б/с, до 105,2 млн б/с.

В отчете МЭА сообщается, что спрос на нефть в мире в 2024 году вырос на 935 тыс. б/с. Месяцем ранее ожидался рост на 843 тыс. б/с. При этом МЭА ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 25 тыс. б/с: с 1,08 млн б/с до 1,055 млн б/с.

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил в среду, что при украинском урегулировании можно будет рассмотреть и вопрос об отмене санкций против РФ.

После закрытия основной сессии Мосбиржи Росстат опубликовал в среду большой блок данных по инфляции, показавших ее замедление - это вызвало скачок индекса IMOEX2 на вечерней сессии выше 2900 пунктов.

По данным Росстата, инфляция в России в декабре 2024 года составила 1,32% после 1,43% в ноябре, 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре. Инфляция в декабре 2024 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,57%.

Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 года (из-за новогодних праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,67%, сообщил Росстат. Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 января ускорилась до 9,87% с 9,52% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В четверг рынок акций РФ ожидаемо подскочил выше 2900 пунктов по индексу МосБиржи на ожиданиях сохранения паузы в ужесточении монетарной политики ЦБ РФ после выхода данных Росстата о замедлении инфляции в декабре, в то время как настроения на внешних площадках к вечеру ухудшились и просела нефть (фьючерс на Brent откатился к $81,2 за баррель после дневного роста выше $82). Лидировали в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+12%), ГК "Самолет" (+9,2%), "Сургутнефтегаза" (+8,1%).

В четверг стало известно, что ГК "Самолет" купила 76% IT-компании "Клиентский сервис" для развития нового проекта застройщика "Цифровая УК". Кроме того, "Самолет" объявил о запуске программы выкупа своих облигаций объемом до 10 млрд руб.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять дополнительные меры по стимулированию российских акционерных обществ к размещению акций на внутреннем рынке, увязав возможность предоставления таким эмитентам (в том числе с государственным участием) господдержки с их выходом на рынок капитала. Соответствующее поручение президент дал по итогам инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", который прошел в Москве в начале декабря. Утвержденный перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля.

Также правительству и ЦБ поручено принять дополнительные меры поддержки организаций, привлекающих долевое финансирование, в том числе в рамках программ по поддержке приоритетных для развития российской экономики проектов и направлений деятельности. Соответствующий доклад о мерах должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте акции ПАО "РКК "Энергия" (+19,9%), "ВСМПО-Ависма" (+15,3%), "М.Видео" (+11,5%). Подросли акции ПАО "Софтлайн" (+3,3%) на фоне известий, что компания приобрела 51% в группе компаний К2-9b Group, которая занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере кибербезопасности. Как говорится в сообщении "Софтлайна", сумма сделки составляет около 400 млн рублей, часть из которых будет оплачена акциями ПАО. Уточняется, что К2-9b Group станет частью ИТ-вендора "Инферит" (входит в ГК Softline). ГК Softline также получила право на поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027-2028 годов. Сейчас 49% К2-9b Group остается у ее основателя Михаила Яненко и топ-менеджмента.

В пятницу рынок акций РФ продолжил подъем после локальной утренней коррекции, поддержку оказала высокая нефть (мартовский фьючерс на Brent торговался около $81 за баррель), надежды на сохранение паузы в монетарной политике ЦБ РФ и на прогресс в урегулировании украинского кризиса. Индекс МосБиржи превысил 2945 пунктов, в лидерах роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+12,8%) и ГК "Самолет" (+12,6%).

Сбербанк (+0,4%) в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 4,6%, до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб., по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 году, сообщил банк. Чистая прибыль Сбербанка в декабре выросла на 1,7% - до 117,6 млрд руб., против 115,6 млрд руб. прибыли годом ранее.

В период с 13 по 17 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+28%), ГК "Самолет" (+24%), "ВСМПО-Ависма" (+23%); хуже рынка выглядели акции Московского кредитного банка (-8%), ПАО "Озон Фармацевтика" (-5%), "Совкомфлота" (-3%).

Рынок акций РФ в третьей декаде января может попытаться продолжить восстановление на ожиданиях ослабления санкционного давления США в период президентства Дональда Трампа, урегулирования конфликта вокруг Украины, а также надеждах, что ЦБ РФ завершил период ужесточения монетарной политики; фактором риска останется геополитическая напряженность. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в третьей декаде января может составить 2850-3050 пунктов, для индекса РТС - 850-950 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".