Рынок акций РФ в пятницу поднялся в район 2950п по индексу МосБиржи во главе с бумагами ПИКа и Самолета

Москва. 17 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне дорогой нефти (мартовский фьючерс на Brent торгуется у $81 за баррель), надежд на сохранение паузы в монетарной политике ЦБ РФ и на прогресс в урегулировании украинского кризиса. Индекс МосБиржи поднялся в район 2950 пунктов, в лидерах роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+12,8%) и ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+12,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2945,52 пункта (+1,2%) - максимум на закрытие торгов с конца июля 2024 года, индекс РТС - 906,03 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 января, составил 102,4137 руб. (+3,75 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 3,8-4,3%, курс доллара от ЦБ РФ вырос на 0,5 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+4,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 4,6%, до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб., по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 году, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль Сбербанка декабре выросла на 1,7% - до 117,6 млрд руб. против 115,6 млрд руб. прибыли годом ранее.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что работа над проектом строительства газопровода из России в Иран продолжается, есть трудности, но проект будет реализован.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил журналистам, что маршрут прокладки газопровода из России в Иран согласован, он пройдет через Азербайджан. По его словам, переговоры находятся на финальной стадии, идет согласование цены. Сначала планируется небольшая мощность - около 2 млрд кубометров в год, но "есть предварительная договоренность, что мы нарастим до 55 млрд куб. м".

Подешевели в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,5% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций завершил неделю на мажорной ноте, индекс МосБиржи закрепился выше 2900 пунктов. Цены на нефть Brent держатся стабильно выше $80 за баррель, рубль остается относительно слабым, а вероятность повышения ЦБ РФ ключевой ставки в феврале снизилась после выхода обнадеживающих данных Росстата по инфляции. Также покупки акций были подогреты ожиданием улучшения геополитического фона после смены американского президента.

С утра инвесторов порадовал блок макроданных по Китаю: ВВП страны за 2024 год увеличился на 5%, это чуть выше, чем прогнозировали аналитики (4,9%), но немного ниже, чем по итогам 2023 года (5,2%). Показатели по объемам промпроизводства и розничных продаж за декабрь тоже оказались лучше ожиданий. В еврозоне потребительские цены в прошлом месяце, как и прогнозировалось, ускорились до 2,4% г/г с ноябрьских 2,2%. На биржах США понедельник будет выходным в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, а центральным событием в США станет вступление в должность президента Трампа. Он обещает издать ряд важных указов уже в первые часы своей работы. Российский рынок будет следить прежде всего за геополитическими сигналами.

"В силу того, что инаугурация Трампа пройдет после 19:00 МСК, сильные движения могут прийтись на вечернюю торговую сессию. Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 января - 2870-3000 пунктов", - считает Шепелев.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также отметил, что на мировых фондовых площадках в пятницу преобладала умеренно позитивная картина после выхода сильной китайской статистики, а также неплохих данных из США (рост промпроизводства в декабре превысил ожидания).

На рынке акций РФ выросли бумаги девелоперов, отыгрывая информацию о поручении президента РФ в ходе совещания с членами правительства 9 января предоставить предложения по ипотечным мерам для поддержки граждан и застройщиков. Раскрытие годовой отчетности Сбербанка по РСБУ также поддержало котировки акций, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи обновил максимум с лета 2024 года. Однако далее индикатор может встретить сопротивление продавцов. Для уверенного продолжения роста ему нужно закрепиться выше 3000 пунктов. При этом индекс уже близок к зоне перекупленности по индикатору RSI, поэтому перед продолжением роста возможна коррекция до 2800 пунктов и консолидация в диапазоне 2800-2900 пунктов, считает Калачев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу ускорил рост, с оптимизмом ожидая инаугурации Трампа на следующей неделе, несмотря на сигналы официальных лиц, предупреждающие о необходимости соблюдать осторожность.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС выросли на фоне сохранения надежд на улучшение геополитической обстановки, хотя в пятницу в Кремле предостерегли от слишком оптимистичных ожиданий в отношении смены позиции американской стороны с приходом к власти Трампа. Уверенно чувствовали себя акции застройщиков (ПИК, "Эталон" (MOEX: ETLN), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), "Самолет"), в которых наблюдались покупки в ожидании возможных мер поддержки сектора и смягчения политики ЦБ РФ после публикации данных о замедлении потребительской инфляции РФ в декабре. Акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,2%) подскочили после новостей о возможном IPO дочерней компании Skillbox. В то же время под нисходящим давлением оставалась подсанкционная "Газпром нефть", а также "Роснефть", которая недавно закрыла реестр по промежуточным дивидендам за 2024 год и попала под санкции США по проекту "Восток Ойл".

На западных фондовых площадках в пятницу наблюдались оптимистичные настроения, хотя у азиатских и европейских рынков есть поводы для беспокойства. На следующей неделе мир вступит в новый период президентства Трампа, который предвещает изменения в мировой экономике и может негативно сказаться на позициях Европы и Китая. Российский рынок завершил неделю на позитивной ноте и сохраняет курс на район 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, продолжая надеяться на оптимистичные новости с приходом к власти в США нового президента. Психологически важная отметка в зависимости от геополитических и монетарных факторов может ознаменовать как новый этап роста, так и возвращение индикатора Мосбиржи к снижению, считает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, продолжить рост рынку акций РФ будет непросто, учитывая геополитические риски. По сообщениям западных СМИ, новая администрация США готовит "на всякий случай" сверхжесткие санкции в отношении России. Однако открытие "шортов" видится пока плохой идеей, рост рынка к 3000 пунктам по индексу МосБиржи выглядит более вероятным, нежели сильное снижение, считает эксперт.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 1-1,2%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,9-1,5% во главе с Nasdaq).

ВВП Китая в IV квартале 2024 года вырос на 5,4% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,6% в III квартале и стали максимальными за 1,5 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5%, по данным Trading Economics.

По итогам 2024 года китайская экономика увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства.

Промышленное производство в КНР в декабре увеличилось на 6,2% в годовом выражении, по данным ГСУ. Рост ускорился по сравнению с 5,4% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после увеличения на 3% в ноябре. Эксперты в среднем ожидали роста на 3,5%.

Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство в США выросло на 0,2%. Ранее сообщалось о его снижении на 0,1%.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены скорректировались вниз.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $80,74 за баррель (-0,7% и -0,9% накануне), февральская цена WTI - $77,98 за баррель (-0,9% и -1,7% в четверг).

Давление на котировки в четверг оказали сообщения о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.

Несмотря на снижение в четверг, цены на нефть обеих марок могут завершить в "плюсе" четвертую неделю подряд, отмечает MarketWatch. В среду они обновляли максимумы с середины августа.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки "Эталона" (+14,4%), акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+12,7% и +9,3% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+8,9%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+5,3%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,6%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+4,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,1%), "Группа ЛСР" (+3,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,8%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+3,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+3,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+3,5%).

Снизились "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-4,2%), акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,2%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 112,32 млрд рублей (из них 12,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,43 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" и 11,82 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

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