"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5300 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на март 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

Эксперты сервиса "Газпромбанк Инвестиции" считают, что "Яндекс" обладает высоким потенциалом роста выручки - на уровне 28% CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в период 2023-2028 годов при росте рентабельности. Это позволит компании показать существенный рост прибыли и перейти к выплате дивидендов.

Драйверами роста акций компании, по мнению аналитиков, выступают рост выручки в ключевых сегментах бизнеса, низкий уровень долговой нагрузки, а также тот факт, что осенью 2024 года совет директоров компании впервые рекомендовал дивиденды в размере 80 рублей на акцию, которые впоследствии были одобрены собранием акционеров. Вероятно, новые мажоритарные акционеры настроены на получение от компании дивидендов, полагают стратеги сервиса. Такая политика, на их взгляд, может привести к улучшению маржинальности бизнеса и стабильным денежным потокам от "Яндекса".

Отмечают аналитики сервиса и возможные риски:

- Рост затрат на исследования и разработки, а также на увеличение штата, что может оказывать давление на рентабельность чистой прибыли.

- Рост налога на рекламу, что также может сократить маржинальность компании. Вероятно, эти затраты "Яндекс" переложит на покупателей рекламы.

- Снижение инвестиций в растущие, но убыточные сегменты, что может привести к замедлению темпов роста бизнеса.

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