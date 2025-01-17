Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 17 января. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), позитивно отреагировавших на публикацию данных об инфляции в США в декабре. Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка сузились, а для ряда бумаг немного расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в понедельник продемонстрировали плавное снижение.

Негативное настроение глобальных инвесторов было вызвано ростом опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет медленнее, чем ожидалось ранее, снижать процентные ставки в текущем году. В частности, этому способствует сильный рынок труда. Эксперты Bank of America и Deutsche Bank теперь полагают, что Федрезерв вовсе не будет снижать ставку в текущем году. "Пока у ФРС нет возможности даже говорить о перспективах снижения ставок в ближайшее время", - отметила старший стратег Charles Schwab & Co Кэти Джонс.

Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, показали рост числа рабочих мест в экономике США в декабре на 256 тыс. и снижение безработицы до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тыс., по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 160 тыс. При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.

Во вторник динамика цен как отечественных евробондов, так и американских гособлигаций не выходила за рамки бокового диапазона. Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в декабре подскочил до максимума более чем за шесть лет. Значение индикатора составило 105,1 пункта по сравнению со 101,7 пункта в ноябре, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 100,5 пункта.

В свою очередь цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 3,3% относительно того же месяца предыдущего года, сообщило министерство труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали еще более значительный подъем - на 3,4%. В ноябре показатель повысился на 3%.

Котировки US Treasuries в середине недели умеренно подросли, позитивно отреагировав на публикацию в США данных об уровне инфляции в декабре, в то время как цены российских еврооблигаций вновь не демонстрировали ярко выраженной динамики. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема повысились по сравнению с ноябрьскими 2,7%. Средний прогноз аналитиков для декабрьской инфляции также составлял 2,9%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 3,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% и 3,3% соответственно. В ноябре подъем составлял 0,3% м/м и 3,3% г/г. Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

В последние два дня недели (16-17 января) ситуация как в секторе базовых активов, так и на рынке отечественных евробондов была относительно спокойной, колебания котировок проходили без ярко выраженной направленности. Согласно опубликованной в четверг новой порции статистики, розничные продажи в Соединенных Штатах в декабре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,6%. Между тем, отчет Минтруда США показал более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, выросло на 14 тыс. - до 217 тыс. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 203 тыс. с 201 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 210 тыс. с ранее объявленного уровня.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 15,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,499 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с февраля 2024 года, сообщило министерство торговли страны в пятницу. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составляло 1,294 млн домов, а не 1,289 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее ноябрьского уровня до 1,32 млн. Темпы роста числа новостроек в США в декабре были максимальными с марта 2021 года.

Между тем объем промышленного производства в Штатах в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство в США выросло на 0,2%. Ранее сообщалось о его снижении на 0,1%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за прошедшую неделю снизились в цене всего на 0,01%, подешевев до 70,04% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 9,16% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 16,85% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подешевели на 1,8%, до 68,59% от номинала (доходность увеличилась на 20 базисных пунктов и составила 9,16% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 37 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 0,05%, подешевев до 71,56% от номинала (их доходность выросла на 54 базисных пункта и составила 30,68% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 4,5%, до 68,19% от номинала (доходность упала на 185 базисных пунктов, составив 20,74% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,01% - до 66,71% от номинала (их доходность увеличилась на 9 базисных пунктов, составив 15,24% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 0,01% - до 66,86% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.