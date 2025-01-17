"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 331 рубль, говорится в комментарии аналитика Егора Дахтлера.

"Крупнейший банк страны отчитался по РПБУ за весь 2024 год: рентабельность капитала (ROE) составила 23,4%, превысив целевые 22%, установленных менеджментом, - отмечает эксперт. - Чистая прибыль показала умеренный рост на 5% г/г (до 1,56 трлн руб.). В декабре настал переломный момент в динамике кредитования. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России по борьбе с инфляцией впервые за долгое время спровоцировала снижение балансовых показателей Сбера. Так, по итогам декабря активы банка снизились на 1%, а кредитный портфель - на 1,3%. Если отрицательная динамика продолжится в первом квартале 2025-го, то это может стать триггером для более скорого снижения ключевой ставки ЦБ в будущем".

На взгляд аналитика, вероятная слабая динамика кредитования в этом году в целом нейтральна для эффективных крупных игроков банковского сектора: слабый рост или снижение портфелей будет компенсировано гибкостью в управлении процентной маржой и доходами от комиссионного и других бизнесов.

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