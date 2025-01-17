"Финам" подтверждает рейтинг акций Tencent на уровне "покупать" и целевую цену HKD393,26 за штуку, что соответствует потенциалу роста 2,8% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"Результаты Tencent за 3К2024 были сильными, - отмечает эксперт. - Компания превзошла все прогнозы по чистой прибыли, хотя немного не дотянула до прогнозов по выручке. Главным позитивом в отчете стало то, что стимулирующие меры со стороны правительства Китая начали работать. Основной рост пришелся на игровое направление и транзакционный бизнес. Также идет активное развитие собственного ИИ. Компания развивается по нашему прогнозу, поэтому мы приняли решение не менять рекомендацию по акциям. Справедливая стоимость акций рассчитана путем сравнения форвардных мультипликаторов P/E NTM и EV/EBITDA NTM с мультипликаторами компаний-аналогов и собственными историческими мультипликаторами Tencent".

Tencent Holdings - китайский инвестиционный холдинг и одна из ведущих в мире технологических компаний. Tencent оперирует в таких направлениях, как социальные сети, видеоигры, онлайн-развлечения, электронные платежи, облачные сервисы, онлайн-реклама.