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Главная / Мнения аналитиков / Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций НоваБев
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17 января 2025 года 18:28
Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций НоваБев
"Т-Инвестиции" сохраняют сохраняют нейтральную оценку акций "НоваБев Групп" на фоне слабой операционной отчетности эмитента за 4К24 и весь 2024-й год, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. "Производитель алкогольной продукции и владелец сети магазинов ВинЛаб представил слабые, на наш взгляд, операционные результаты за четвертый квартал и весь 2024 год, - пишет эксперт. - По нашим расчетам, падение отгрузок в последнем квартале года ускорилось - до -8,1% г/г с -3,6% в третьем квартале. Сокращение объемов продаж в традиционно сильном четвертом квартале обусловлено в том числе снижением реализации импортных марок на фоне роста пошлин на ввоз продукции из недружественных стран. Кроме того, компания демонстрирует сокращение объемов продаж собственных брендов в низкобюджетном сегменте - это может ограничить негативный эффект на выручку". При этом сеть ВинЛаб продолжает расти, подчеркивает Самуйлов. В 2024-м компания перевыполнила план по открытиям новых магазинов и довела их общее количество до 2041 к концу года. Продажи в сопоставимых магазинах сети выросли примерно на 11% г/г - это слабее роста среднего чека ВинЛаб и, по оценкам аналитиков брокера, указывает на небольшой отток трафика покупателей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАБЕВ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.17 января 2025 года 19:00
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.17 января 2025 года 15:29
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