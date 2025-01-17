Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций НоваБев

"Т-Инвестиции" сохраняют сохраняют нейтральную оценку акций "НоваБев Групп" на фоне слабой операционной отчетности эмитента за 4К24 и весь 2024-й год, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Производитель алкогольной продукции и владелец сети магазинов ВинЛаб представил слабые, на наш взгляд, операционные результаты за четвертый квартал и весь 2024 год, - пишет эксперт. - По нашим расчетам, падение отгрузок в последнем квартале года ускорилось - до -8,1% г/г с -3,6% в третьем квартале. Сокращение объемов продаж в традиционно сильном четвертом квартале обусловлено в том числе снижением реализации импортных марок на фоне роста пошлин на ввоз продукции из недружественных стран. Кроме того, компания демонстрирует сокращение объемов продаж собственных брендов в низкобюджетном сегменте - это может ограничить негативный эффект на выручку".

При этом сеть ВинЛаб продолжает расти, подчеркивает Самуйлов. В 2024-м компания перевыполнила план по открытиям новых магазинов и довела их общее количество до 2041 к концу года. Продажи в сопоставимых магазинах сети выросли примерно на 11% г/г - это слабее роста среднего чека ВинЛаб и, по оценкам аналитиков брокера, указывает на небольшой отток трафика покупателей.

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