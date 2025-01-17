"Финам" понизил рейтинг акций Whoosh до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Whoosh с "покупать" до "держать", сохраняя целевую цену на уровне 190 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Игната Иванова.

"В настоящее время потенциал роста бумаг Whoosh выглядит ограниченным, поэтому взгляд на компанию нейтральный, - пишет эксперт. - Сегодня акции оператора кикшеринга растут более чем на 3% и уже пробили уровень сопротивления 180 руб. Однако бумаги выглядят перекупленными, ожидаем коррекцию в ближайшее время. Поддержку может оказать уровень около 180 руб. (если до конца текущей сессии акции удержатся выше этой отметки) и 170 руб.".

Whoosh - лидер рынка шеринга средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России и СНГ. Компания предоставляет услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов в России, Белоруссии и других странах.

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