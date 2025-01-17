"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 356,5 рубля на оба типа бумаг, сообщается в материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"Представленные финансовые результаты Сбера по РСБУ за 2024 год мы оцениваем в целом нейтрально, - пишет эксперт. - На фоне ухудшения операционной среды для банков динамика финпоказателей Сбера заметно замедлилась в последние месяцы, однако это не помешало ему продемонстрировать позитивную динамику годовой прибыли, при достаточно высоких показателях ROE и операционной эффективности. Это говорит о действенности бизнес-модели Сбера в свете серьезных экономических вызовов, с которыми сталкивается страна. Мы также ожидаем, что прочная капитальная позиция позволит банку выплатить рекордные дивиденды по итогам прошлого года".

Сбер представил результаты деятельности по РСБУ за 2024 год: чистая прибыль банка в декабре увеличилась на 1,7% г/г до 117,6 млрд руб., а по итогам всего прошлого года достигла рекордных 1,56 трлн руб. (+4,6% г/г), при рентабельности капитала (ROE) на уровне 23,4%. Чистый процентный доход банка за 2024 год поднялся на 12,4% г/г до 2,62 трлн руб. на фоне увеличения объема кредитного портфеля, операционные расходы выросли на 16,3% г/г до 979,7 млрд руб.

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