Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне сократившей темпы роста нефти

Москва. 17 января. Юань немного подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль опускается на фоне сократившей темпы роста нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,9425 руб., что на 3,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 4 копейки, до 103,61 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 5 копеек, до 106,45 руб./EUR1.

Справедливый диапазон для пары "юань-рубль" на конец января - 14-14,5 руб./юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Последние дни на валютном рынке сохраняется невысокая волатильность, - биржевой юань двигается в диапазоне 13,8-14 руб. при относительной стабильной торговой активности, указывающей, с одной стороны, на невысокую активность экспортеров в самом начале года, ограничиваемую последними санкциями, с другой - на спад спроса на валюту после завершения сезона пикового потребления, - отмечает эксперт банка. - Динамика внебиржевых курсов также отражает текущую сбалансированность спроса и предложения. Учитывая комфортность внешнего фона и отсутствие новостных триггеров, курс юаня может остаться в указанном диапазоне и сегодня. Но к концу месяца, учитывая меньшую гибкость предложения, ждем чуть более высокие уровни по курсу юаня - справедливым, по нашим оценкам, является диапазон 14-14,5 руб.".

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств-основных торговых партнеров России в декабре 2024 года вырос на 1,0% по отношению к ноябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В 2024 году реальный эффективный курс рубля снизился на 0,9%. В 2023 году реальный эффективный курс рубля упал на 24,7% после роста в 2022 году на 24,7%.

За 2024 год реальный курс рубля к доллару США снизился на 5,7% и к евро - на 1,3%, к юаню - вырос на 0,5%.

Средний номинальный курс доллара США к рублю в 2024 году составил 92,4434 рубля, евро к рублю - 100,1127 рубля, юаня к рублю - 12,7253 рубля.

Средний номинальный курс рубля к доллару США в 2024 году по отношению к аналогичному показателю 2023 года снизился на 8,4%, к евро - на 8,5%, к юаню - на 6,2%.

Цены на нефть эталонных марок замедлили рост днем в пятницу.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,04% - до $81,32 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,24% - до $78,87 за баррель.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения в отношении последствий американских санкций против российской энергетической отрасли, снижение нефтяных запасов в США и рост спроса на топливо в зимний период, пишет Trading Economics.

Кроме того, спрос на энергоносители может улучшиться благодаря подъему экономической активности в случае снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Рынок на 86,7% уверен, что в этом году американский центробанк снизит их минимум на 25 базисных пунктов, и полностью исключает их повышение, по данным CME FedWatch.

Рост цен на нефть ограничивают новости о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.