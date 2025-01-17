Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Софтлайна на уровне 130 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ГК Softline (ПАО "Софтлайн") на текущий год на уровне 130 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой.

Эмитент приобрел 51% в группе компаний К2-9b Group, которая занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере кибербезопасности, и также получил право на поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027-2028 годов.

Это благоприятно скажется на операционных и финансовых результатах "Софтлайна" благодаря росту доходов, доли рынка и эффекту синергии между приобретенной компанией и уже входящим в экосистему эмитента IT-вендора "Инферит", указывает эксперт.

"Вполне возможно, что приобретенная К2-9b Group может оказать влияние на удвоение выручки "Софтлайна" в 2025 году до 150 млрд руб. благодаря своим ожидаемым высоким темпам роста; однако, поскольку масштабы двух компаний несравнимы, нельзя исключать, что эта сделка M&A "Софтлайна" не окажется единственной в текущем году", - пишет Мильчакова в материале инвесткомпании.

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