"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Совкомфлота до 114,32 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" со 138,14 рубля до 114,32 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Прогноз дивидендных выплат по итогам 2024 года составляет 13,1 руб./ао, что, по нашим данным, соответствует рыночной оценке", - указывают эксперты.

Минфин США в четверг объявил о частичном снятии санкций (за исключением запрета на операции с российским долгом и лишь до 12 марта 2025 года) с ряда крупнейших российских банков, нефтегазовых и транспортных компаний, включая ПАО "Совкомфлот".

"Считаем, что эта информация снижает среднесрочные риски для оценок справедливой стоимости компании. По нашему мнению, устойчивое развитие реального производственного спроса в рамках заявленной программы избранного президента США требует уверенности инвесторов в доступности сырьевых ресурсов. В результате, в программе Дональда Трампа одним из ключевых пунктов выступает план увеличения добычи нефти, включая рост количества буровых установок и развитие переработки энергоресурсов. Исторически для таких инициатив необходим "бычий" тренд на рынке ископаемого топлива и ограничение санкционного давления на добывающие и транспортные компании, - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - Тем не менее на фоне ужесточения внутренних кредитно-налоговых условий и с учетом неопределенности внешнего (нерыночного) давления на бизнес "Совкомфлота" мы повышаем поправку на риски вложений в бумаги компании с 10% до 15%".

"Несмотря на то что 15% остается сравнительно низким уровнем для бумаг в нашем покрытии, мы ухудшили среднесрочные оценки рентабельности эмитента. Ожидаем, что выручка компании по итогам 2024 года снизится до $1,98 млрд (против $2,32 млрд в 2023 году и $1,99 млрд по предыдущей оценке). Чистая прибыль эмитента в 2023 году выросла почти в 2,5 раза до $0,94 млрд, но мы закладываем ее снижение до $0,7 млрд (ранее $0,71 млрд). Прогноз EBITDA компании по итогам 2024 и 2025 годов составляет $1,23 млрд и $1,18 млрд соответственно", - указывают эксперты АКБФ.

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