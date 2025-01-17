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17 января 2025 года 13:48
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1450 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,17%, стоп-приказ: 1220 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Представители эмитента заявили, что не будут менять дивидендную политику, при этом изменениям может быть подвержена инвестиционная программа в случае сохранения высоких ставок, отмечают аналитики. "С технической точки зрения цена закрепляется выше линии сопротивления что говорит о развороте тренда. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1220 руб. риск на портфель составит 0,38%", - указывают в "Финаме". "Северсталь" - российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область), вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Компания состоит из дивизионов "Северсталь Российская Сталь" и "Северсталь Ресурс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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