Акции Сбербанка по-прежнему интересны для покупки - ПСБ

Акции Сбербанка по-прежнему интересны для покупки, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 324 рубля за штуку, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Эмитент в декабре 2024 года заработал 118 млрд руб. (+1,8%), а за двенадцать месяцев - 1,56 трлн руб. (+4,6%). Такие доходы, отмечает эксперт, предполагают дивиденды по итогам года на уровне 34,7-35,2 руб. на акцию, что дает дивидендную доходность в 12,3-12,5%.

Вышедшая отчетность отражает постепенное ухудшение конъюнктуры в финансовой отрасли - кредитный портфель перешел к стагнации, а стоимость риска возросла до 1,6% в декабре (1,5% по итогам года), обращает внимание Грицкевич в материале ПСБ.

"На этом фоне мы осторожно оцениваем перспективы Сбербанка в 2025 году Ожидаем снижения прибыли до 10% (1,4-1,5 трлн руб.). Тем не менее по-прежнему считаем акции интересными к покупке. Целевая цена акций на горизонте года - 324 рубля", - пишет он.

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