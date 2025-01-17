Самой интересной бумагой в секторе электроэнергетики остается Интер РАО - "БКС МИ"

Самой интересной бумагой в секторе электроэнергетики остается "Интер РАО", говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Для генерирующих компаний складывается благоприятная ситуация - спрос и цены растут, - отмечают эксперты. - Объемы потребления электроэнергии в 2024 году, по данным Системного оператора, увеличились на 3,1% в годовом сопоставлении, при этом спотовые цены повысились примерно на 10% в европейской части России и на 20% - в Сибири. По прогнозам, рост производства электроэнергии с некоторым замедлением продолжится и в последующие годы и составит 2,1% ежегодно в 2025-2030 гг".

По мнению аналитиков, для генерирующих компаний это означает рост выручки от продажи электроэнергии. Динамика рентабельности будет зависеть от разницы роста цен на топливо и роста цены на спотовом рынке. Низкозатратные станции "РусГидро", "ТГК-1" и ряда других смогут выиграть от любого повышения цен.

"Рост прибыли и финансовых показателей в 2025 и 2024 годах, на наш взгляд, не сильно отразится на дивидендах, - прогнозируют стратеги. - В 2025 году стоит ожидать выплат лишь от двух компаний под нашим покрытием - "Интер РАО" и "Мосэнерго". Хотя по итогам 2024 года все компании сектора электроэнергетики под нашим покрытием, скорее всего, окажутся прибыльными".

Тем не менее, аналитики "БКС МИ" не меняют оценку сектора. "Дело в том, что компании направляют средства на инвестиции и выплачивают в лучшем случае низкие дивиденды, - пишут они. - Кроме того, окончание платежей по ДПМ в IV квартале ударит по финансам" Юнипро" ("нейтральный" взгляд) и ОГК-2 ("негативный"). Вместе с тем нам по-прежнему нравятся "Интер РАО" (фаворит в секторе), "Мосэнерго" и "ТГК-1". Взгляд на "РусГидро" и сетевую "ФСК-Россети" остается "Негативным".

Эксперты считают, что в текущих условиях самой интересной бумагой в секторе электроэнергетики остается "Интер РАО". В 2025 году они ждут роста EBITDA компании г/г, но снижения чистой прибыли из-за уменьшения процентных доходов и роста налога на прибыль до 25%. Целевая цена 5,4 руб. на акцию не меняется.

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