Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Henderson с целью 730 руб

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Henderson с целевой ценой 730 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 13% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.

"Мы позитивно оцениваем перспективы финансовых показателей компании, так как она стала бенефициаром ухода из России мировых брендов одежды, особенно классического офисного стиля, и в связи с низкой конкуренцией расширяет присутствие на внутреннем рынке, - пишет эксперт. - Henderson также активно развивает онлайн-продажи, хотя раскрытых данных по ним недостаточно, чтобы делать окончательные выводы. Компания стала первым fashion-ретейлером на Московской бирже, что дает ей преимущество в качестве цели диверсификации инвестиционного портфеля".

Аналитик прогнозирует, что в текущем году Henderson продолжит наращивать выручку, темп этого роста на фоне эффекта высокой базы замедлится до 20-22% г/г. Рентабельность чистой прибыли будет в районе 20%, EBITDA поднимется примерно на 24% на фоне увеличения эффективности (ROE).

"Низкая долговая нагрузка позволит компании и далее выплачивать дивиденды, что послужит дополнительным фактором инвестиционной привлекательности ее ценных бумаг, - прогнозирует Чернов. - Рекомендую покупать акции Henderson с таргетом в 730 руб., что предполагает потенциал роста 13% от текущей цены".

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