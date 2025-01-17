Справедливый диапазон для пары рубль/юань на конец января - 14-14,5 руб./юань - ПСБ

Справедливый диапазон для пары рубль/юань на конец января - 14-14,5 руб./юань , считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Последние дни на валютном рынке сохраняется невысокая волатильность, - биржевой юань двигается в диапазоне 13,8-14 руб. при относительной стабильной торговой активности, указывающей, с одной стороны, на невысокую активность экспортеров в самом начале года, ограничиваемую последними санкциями, с другой - на спад спроса на валюту после завершения сезона пикового потребления, - отмечает эксперт банка. - Динамика внебиржевых курсов также отражает текущую сбалансированность спроса и предложения. Учитывая комфортность внешнего фона и отсутствие новостных триггеров, курс юаня может остаться в указанном диапазоне и сегодня. Но к концу месяца, учитывая меньшую гибкость предложения, ждем чуть более высокие уровни по курсу юаня - справедливым, по нашим оценкам, является диапазон 14-14,5 руб.".

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