"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: "покупать акции Сургунефтегаза с целью 30 руб

"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целью 30 рублей за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"В данный момент наблюдается отстающая динамика в обыкновенных акциях "Сургутнефтегаза" относительно привилегированных, - констатируют эксперты. - В результате чего статические спрэды Сургут АП / Сургут АО отклонился от своего медианного значения на 2 стандартных отклонения и находится рекордных минимумах. Считаем, что это вызвано тем, что через привилегированные акции отыгрывают высокие потенциальные дивиденды в отличие от обычных акций, но такой разрыв в оценке избыточен".

Также аналитики рассматривают парный лонг в акциях Сургут АП и Сургут АО, в котором больший вес будет у обыкновенных акций.

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