Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе, трейдеры оценивали очередную порцию статданных по экономике США и корпоративной отчетности. Статистика, обнародованная за последние два дня, показала замедление базовой инфляции в США, а также ослабление активности на рынке труда, несколько усилив оптимизм трейдеров в отношении перспектив смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Согласно отчету Минтруда США, опубликованному в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 14 тыс. - до 217 тыс. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 203 тыс. с 201 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок на 9 тыс. с ранее объявленного уровня до 210 тыс. Розничные продажи в Штатах в декабре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью CNBC в четверг, что ожидает снижения базовой ставки Федрезервом в первом полугодии и не исключает, что это произойдет в марте. Уоллер также дал понять, что считает возможным три-четыре снижения ставки в 2025 году, если динамика инфляции будет благоприятствовать смягчению политики. Ожидания инвесторов, что ФРС опустит ставку в марте, выросли на заявлениях Уоллера и статданных. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на мартовском заседании теперь оценивается рынком более чем в 30%.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут в пятницу благодаря хорошим статданным, в то время как рынки акций других крупных государств Азии показывают негативную динамику. Экономика Китая в IV квартале 2024 года выросла на 5,4% в годовом выражении. Темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,6% в III квартале и стали максимальными за полтора года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5%. По итогам 2024 года китайская экономика увеличилась на 5%, совпав с целевым ориентиром правительства. Промышленное производство в КНР в декабре увеличилось на 6,2% в годовом выражении. Рост ускорился по сравнению с 5,4% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после увеличения на 3% в ноябре. Эксперты в среднем ожидали роста на 3,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:45 МСК уменьшилось на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК снизился на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали на 0,43% - до $81,64 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на 0,9%, до $81,29 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,65% - до $79,19 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 1,7%, до $78,68 за баррель.

Давление на котировки в четверг оказали сообщения о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе. Несмотря на снижение 16 января, цены на нефть обеих марок могут завершить в плюсе четвертую неделю подряд. В среду они обновляли максимумы с середины августа 2024 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,981 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,222 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 января вырос всего на 0,03% и составил 107,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 979,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (+1,33%), "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,96%) и "АФК Система-1P-21" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-3,3%), "Магнит БО-004Р-01" (-0,46%) и "Транснефть-001P-08" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) увеличило объем размещения облигаций серии БО-005Р-01 со сроком обращения 1,3 года более чем в 7 раз - с "не менее 5 млрд рублей" до 36 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 21,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 23,75% годовых. Купоны ежемесячные фиксированные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 января. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 22% годовых. Техразмещение запланировано на 24 января.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" 17 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 003Р-02R со сроком обращения 1,5 года и офертой через год объемом 30 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 22,3% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не более 24,73% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные. Предварительная дата техразмещения будет определена позднее. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 17 января с 11:00 до 13:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска жилищных облигаций серий БО-001P-51 и БО-001P-52 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от АО "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 27 января. Сумма обеспечения поручительства от ДОМ.РФ по выпуску БО-001P-51 составит 1 млрд 998,949 млн рублей, по выпуску БО-001Р-52 - 63 млрд 453,691 млн рублей. Объем займов пока не раскрывается. Дата погашения облигаций серии БО-001P-51 - 28 октября 2054 года, серии БО-001P-52 - 28 ноября 2055 года.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) 24 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 4-летних облигаций серии 001Р-05 и серии 001Р-06 общим объемом до 500 млн рублей. По выпуску 001Р-05 будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не выше 26% годовых (ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 29,34% годовых). По выпуску 001Р-06 предполагаются ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 600 базисных пунктов. Техразмещение займов запланировано на 30 января. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, с переменными купонами - только для квалифицированных инвесторов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 22,07% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 47-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 10,52% годовых. Компания разместила инфраструктурные бонды 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.

ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-лизинг") выставило на 7 февраля оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к оферте - с 27 по 31 января включительно. Количество приобретаемых эмитентом облигаций - не более 1,75 млн штук, цена приобретения - 100% от номинала. Десятилетний выпуск облигаций на 1,75 млрд рублей был размещен в октябре 2020 года. Ставка текущего ежемесячного купона - 12% годовых, последующие купоны до конца января 2026 года составят 22% годовых.

Совет директоров ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) принял решение провести выкуп четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15, компания планирует направить на реализацию программы до 10 млрд рублей. Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно. Дата приобретения бумаг - 5 февраля. Компания, в соответствии с условиями приобретения облигаций, в срок до 4 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт. Информация о цене приобретения облигаций, сроках и объеме выкупа каждого выпуска будет своевременно раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ. Количество приобретаемых бумаг серии БО-П12 составит до 15 млн штук, серии БО-П13 - 24,5 млн штук, серии БО-П14 - до 20 млн штук, серии БО-П15 до 5 млн штук. Агентом по приобретению облигаций выступит Совкомбанк (MOEX: SVCB). В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций девелопера на 85,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.

Дефолт по выплате купона при выплате 9-го купона облигаций ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") серии БО-03 на сумму 8,22 млн рублей из технического стал фактическим, кроме того, компания сообщила о техническом дефолте при выплате 16-го купона облигаций БО-02 на 2,218 млн рублей. Причина неисполнения эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. В рамках дефолта владельцы облигаций могут требовать досрочного погашения бумаг. Компания 10 января также допустила технический дефолт при выплате 18-го купона и погашении части номинальной стоимости облигаций серии БО-01 на общую сумму 39,165 млн рублей. В октябре 2024 года компания уже допускала техдефолт при выплате 17-го купона и первой части амортизации, однако тогда смогла исполнить обязательства. В настоящее время в обращении с учетом амортизаций находятся три выпуска облигаций эмитента на 762,5 млн рублей.