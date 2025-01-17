Рубль утром слегка дешевеет в паре с юанем, несмотря на небольшое укрепление нефти

Москва. 17 января. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль незначительно дешевеет, несмотря на небольшое укрепление нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,924 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,97 коп. выше уровня действующего официального курса.

Вероятный торговый диапазон для рубля на конец января составляет 13,9-14,4 руб./юань, 102-103 руб./$1 и 105-107 руб. /EUR1, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Во время утренней сессии четверга рубль пытался укрепляться сразу по отношению ко всем мировым резервным валютам, во второй половине дня динамика сменилась на смешанную, но к вечеру прекратились атаки и на юань, - отмечает эксперт в комментарии. - На наш взгляд, утром на курс рубля положительно повлияли данные инфляции в России за 2024 год, которая, хотя и выросла до 9,5%, но оказалась немного ниже прогнозов аналитиков, а помесячная инфляция за декабрь даже сократилась по отношению к ноябрю. Видимо, валютный рынок ожидает, что ЦБ РФ в феврале может снова отказаться от повышения ключевой ставки, сохранив ее на уровне 21% годовых".

Во второй половине дня, по мнению аналитика, на рубль могло негативно повлиять снижение цен на нефть из-за ожиданий ее возможного профицита, а также публикация в Bloomberg о том, что команда будущего президента США Дональда Трампа разрабатывает план по санкциям против России, который может включать как смягчение ограничений в отношении отдельных российских нефтедобывающих компаний, так и ужесточение - против танкеров.

"Неопределенность, связанная с будущей политикой новой администрации Белого дома в отношении России, может оказывать негативное давление на рубль, - указывает Мильчакова. - Хотя политикой будущего президента США российским финансовым рынкам не надо обольщаться, можно ожидать, что в третьей декаде рублю будет легче, так как детали этой политики по отношению к России могут проясниться, да и рублю традиционно помогает укрепляться налоговый период. Ожидаем рубль к доллару, евро и юаню в конце января в коридоре 102-103,5 руб. за доллар, 105-107 руб. за евро, и 13,9-14,4 руб. за юань".

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств-основных торговых партнеров России в декабре 2024 года вырос на 1,0% по отношению к ноябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В 2024 году реальный эффективный курс рубля снизился на 0,9%. В 2023 году реальный эффективный курс рубля упал на 24,7% после роста в 2022 году на 24,7%.

За 2024 год реальный курс рубля к доллару США снизился на 5,7% и к евро - на 1,3%, к юаню - вырос на 0,5%.

Средний номинальный курс доллара США к рублю в 2024 году составил 92,4434 рубля, евро к рублю - 100,1127 рубля, юаня к рублю - 12,7253 рубля.

Средний номинальный курс рубля к доллару США в 2024 году по отношению к аналогичному показателю 2023 года снизился на 8,4%, к евро - на 8,5%, к юаню - на 6,2%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подорожали на 0,16% - до $81,42 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,41% - до $78,99 за баррель.

Давление на котировки в четверг оказали сообщения о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.

Несмотря на снижение в четверг, цены на нефть обеих марок могут завершить в плюсе четвертую неделю подряд, отмечает MarketWatch. В среду они обновляли максимумы с середины августа.

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