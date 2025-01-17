ЦБ РФ может снова сохранить ключевую ставку в феврале на уровне 21% - Freedom Finance Global

ЦБ РФ может снова сохранить ключевую ставку в феврале на уровне 21%, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"По данным Росстата, инфляция потребительских цен в 2024 году составила 9,5% против 7,4% в 2023-м, что немного ниже консенсуса, - отмечает эксперт. - По сравнению с ноябрем в декабре 2024 года годовая инфляция выросла более чем на процентный пункт. А в сопоставлении месяц к месяцу снизилась с 1,43% до 1,32%. Прогнозируем замедление инфляции по итогам текущего года до 6-8%. В начале лета и осенью этому будет способствовать сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Если за первое полугодие не будут увеличиваться бюджетные расходы по сравнению с планом, это также станет сдерживающим фактором для инфляции".

На взгляд аналитика, на февральском заседании Банк России оставит ставку на уровне 21% годовых, особенно если в январе слишком значительного роста инфляции не произойдет. Мильчакова ожидает, что снижение ключевой ставки произойдет не ранее второго полугодия текущего года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.