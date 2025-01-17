Рост индекса Мосбиржи к отметке 3000п возобновится на следующей неделе - ПСБ

Рост индекса Мосбиржи к отметке 3000 пунктов, скорее всего, возобновится на следующей неделе, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В четверг на рынке акций возобладали более консервативные настроения: в отсутствие дополнительных новостных вводных и ввиду отката нефтяных котировок импульс к росту ослаб, и индекс Мосбиржи перешел к проторговке района 2900 пунктов, сумев, впрочем, удержать этот уровень по итогам вечерней сессии. Торговая активность чуть снизилась за день, но оставалась высокой. Сегодня индекс Мосбиржи, несмотря на позитивный внешний фон, может продолжить проторговывать район 2900 пунктов при смешанной динамике "фишек" и сохранении спроса в высоковолатильных историях. Жду, что рынок перейдет к ожиданию геополитических новостей, отчасти заложившись на позитив. Развитие роста, с движением индекса Мосбиржи в направлении зоны 3000+ пунктов, склонны ждать на следующей неделе", - отмечает эксперт.

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