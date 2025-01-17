Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2850-2930п в пятницу - "Альфа-Инвестиции"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2850-2930 пунктов в пятницу, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиции" Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи в четверг обновил максимальные значения с августа прошлого года и в моменте поднимался до 2930 пунктов, - отмечает эксперт. - Но во второй половине торговой сессии рынок акций вернулся на исходные позиции около 2900 пунктов. Рынок рос пять сессий, и теперь вероятна приостановка. Многие инвесторы могут перейти в режим ожидания, ведь в следующие недели в фокусе вновь будет геополитика. Этот фактор сейчас становится более важным, чем инфляция и ДКП. Так, вчера рынок акций был под локальным давлением после заявления нового главы Минфина США Скотта Бессента о том, что при необходимости он поддержит усиление санкций против нефтяных компаний РФ".

По мнению Карпунина, для подъема Индекса Мосбиржи к уровню 3000 пунктов, не говоря уже о закреплении выше него, пока недостаточно драйверов. На взгляд аналитика, временный боковик около 2850-2930 пунктов - это более вероятный сценарий.

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