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17 января 2025 года 09:30

Фондовые индексы США в минусе, нефть дорожает после снижения накануне

Фондовые индексы США завершили торги снижением. Фондовые индексы Китая и Гонконга растут на статданных, остальная Азия в минусе. Нефть дорожает после снижения накануне, Brent у $81,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе, трейдеры оценивали очередную порцию статданных по экономике США и корпоративной отчетности.

Статистика, обнародованная за последние два дня, показала замедление базовой инфляции в США, а также ослабление активности на рынке труда, несколько усилив оптимизм трейдеров в отношении перспектив смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Согласно отчету Минтруда США, опубликованному в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 14 тыс. - до 217 тыс. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 203 тыс. с 201 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок на 9 тыс. с ранее объявленного уровня до 210 тыс., по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Штатах в декабре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью CNBC в четверг, что ожидает снижения базовой ставки Федрезервом в первом полугодии и не исключает, что это произойдет в марте. Уоллер также дал понять, что считает возможным три-четыре снижения ставки в 2025 году, если динамика инфляции будет благоприятствовать смягчению политики.

Ожидания инвесторов, что ФРС опустит ставку в марте, выросли на заявлениях Уоллера и статданных. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на мартовском заседании теперь оценивается рынком более чем в 30%.

Котировки акций ряда американских чипмейкеров выросли по итогам торгов благодаря сильной отчетности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) (TSMC). Ведущий мировой производитель чипов на заказ в четвертом квартале увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, выручку - на 38,8%. Оба показателя превзошли прогнозы рынка.

ADR TSMC подорожали на 4,1% к закрытию рынка в Нью-Йорке в четверг. Стоимость акций Applied Materials (SPB: AMAT) выросла на 4,5%, KLA Corp. (SPB: KLAC) - на 4,3%, Lam Research (SPB: LRCX) Corp. - на 4%.

В то же время бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 1,9%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 1,3%.

Капитализация Morgan Stanley (SPB: MS) выросла на 4% после публикации отчетности банка за четвертый квартал. Чистая прибыль Morgan Stanley в октябре-декабре выросла в 2,6 раза, до $2,22 на акцию, существенно превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,7 на акцию. Квартальная выручка банка повысилась на 26%, до $16,22 млрд, что также превзошло ожидания рынка.

Квартальные результаты Bank of America Corp. (SPB: BAC) (BofA) также оказались сильнее прогнозов, однако акции банка подешевели на 1%. Чистая прибыль BofA в четвертом квартале выросла более чем в два раза, до $0,82 на акцию, выручка - на 15%, до $25,3 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали первый показатель на уровне $0,77 на акцию, второй - $25,12 млрд.

Рыночная стоимость UnitedHealth Group (SPB: UNH) упала на 6%. Скорректированная прибыль компании в прошедшем квартале превзошла прогнозы аналитиков, однако выручка не оправдала ожиданий.

Бумаги Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подешевели на 2%. Министерство транспорта США подало иск к авиакомпании в связи с хроническими задержками рейсов на двух направлениях - Чикаго-Окленд и Балтимор-Кливленд. По данным ведомства, рейсы на этих направлениях регулярно задерживались в течение пяти месяцев подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 68,42 пункта (0,16%) и составил 43153,13 пункта.

Значение S&P 500 уменьшилось на 12,57 пункта (0,21%) - до 5937,34 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 172,94 пункта (0,89%), составив 19338,29 пункта.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут в пятницу благодаря хорошим статданным, в то время как рынки акций других крупных государств Азии показывают негативную динамику.

Экономика Китая в четвертом квартале 2024 года выросла на 5,4% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,6% в третьем квартале и стали максимальными за полтора года.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 5%, по данным Trading Economics.

По итогам 2024 года китайская экономика увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства.

Промышленное производство в КНР в декабре увеличилось на 6,2% в годовом выражении, по данным ГСУ. Рост ускорился по сравнению с 5,4% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после увеличения на 3% в ноябре. Эксперты в среднем ожидали роста на 3,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Лидером подъема выступают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., подорожавшие на 9,3% после того, как днем ранее тайваньская TSMC (SPB: TSM) сообщила о рекордном уровне чистой прибыли в четвертом квартале.

Котировки бумаг алюминиевой China Hongqiao Group выросли на 5,8%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4,5%, фармкомпании Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 4,3%, девелопера Longfor Group - на 3,4%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,8%, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 0,7%.

Между тем наиболее сильно подешевели акции разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,9%.

Также снижается цена бумаг крупнейших банков, включая ICBC - на 1,8%, China Construction Bank - на 1,5%, China Merchants Bank - на 1,4%, Bank of China - на 1,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:45 МСК уменьшилось на 0,4%.

Цена акций Nintendo Co. снизилась на 4,2%. В четверг компания объявила о планах устроить презентацию игровой консоли нового поколения 2 апреля, не предоставив технических характеристик приставки Switch 2.

Также опустилась стоимость бумаг представителей полупроводниковой отрасли, включая Disco Corp. (-0,3%), Advantest (-0,8%), SoftBank Group (-1,2%), Tokyo Electron (-0,5%), банка Mitsubishi UFJ (-1,3%) и автопроизводителя Toyota Motor (-1,6).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК снизился на 0,2%.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 1,5%, сталелитейной Posco - на 0,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,2%.

При этом капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,2%, конкурирующей Rio Tinto - снизилась на 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск подорожали на $0,47 (0,58%) - до $81,76 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,74 (0,9%), до $81,29 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,65 (0,83%) - до $79,33 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $1,36 (1,7%), до $78,68 за баррель.

Давление на котировки в четверг оказали сообщения о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.

Конфликт на Ближнем Востоке поддерживал цены на нефть, потому что участники рынка учитывали риски сокращения экспорта нефти из этого региона и, как следствие, возникновения дефицита топлива на мировом рынке. Но достигнутое соглашение предоставило рынку временную передышку, поскольку оно "частично сняло опасения по поводу возможных перебоев поставок нефти из региона", отметил старший аналитик XS.com Антонио Ди Джакомо.

Однако, по его словам, слома восходящего тренда в ценах на нефть не случилось, и котировки по-прежнему демонстрируют подъем примерно на 10% с начала года.

Несмотря на снижение в четверг, цены на нефть обеих марок могут завершить в плюсе четвертую неделю подряд, отмечает MarketWatch. В среду они обновляли максимумы с середины августа.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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