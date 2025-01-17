Вероятный торговый диапазон для рубля на конец января - 13,9-14,4 руб./юань - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для рубля на конец января составляет 13,9-14,4 руб./юань, 102-103 руб./$1 и 105-107 руб. /EUR1, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Во время утренней сессии четверга рубль пытался укрепляться сразу по отношению ко всем мировым резервным валютам, во второй половине дня динамика сменилась на смешанную, но к вечеру прекратились атаки и на юань, - отмечает эксперт в комментарии. - На наш взгляд, утром на курс рубля положительно повлияли данные инфляции в России за 2024 год, которая, хотя и выросла до 9,5%, но оказалась немного ниже прогнозов аналитиков, а помесячная инфляция за декабрь даже сократилась по отношению к ноябрю. Видимо, валютный рынок ожидает, что ЦБ РФ в феврале может снова отказаться от повышения ключевой ставки, сохранив ее на уровне 21% годовых".

Во второй половине дня, по мнению аналитика, на рубль могло негативно повлиять снижение цен на нефть из-за ожиданий ее возможного профицита, а также публикация в Bloomberg о том, что команда будущего президента США Дональда Трампа разрабатывает некий план по санкциям против России, который может включать как смягчение ограничений в отношении отдельных российских нефтедобывающих компаний, так и ужесточение - против танкеров.

"Неопределенность, связанная с будущей политикой новой администрации Белого дома в отношении России, может оказывать негативное давление на рубль, - указывает Мильчакова. - Хотя политикой будущего президента США российским финансовым рынкам не надо обольщаться, можно ожидать, что в третьей декаде рублю будет легче, так как детали этой политики по отношению к России могут проясниться, да и рублю традиционно помогает укрепляться налоговый период. Ожидаем рубль к доллару, евро и юаню в конце января в коридоре 102-103,5 руб. за доллар, 105-107 руб. за евро, и 13,9-14,4 руб. за юань".

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