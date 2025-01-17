Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ВВП Китая в 4-м квартале 2024 года, промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства за декабрь (05:00 МСК);

- розничные продажи Великобритании в декабре (10:00 МСК);

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре (13:00 МСК);

- разрешения на строительство и число новых строительств домов в США в декабре (16:30 МСК);

- промышленное производство США в декабре (17:15 МСК);

- Владимир Путин проведет переговоры с президентом Ирана.

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