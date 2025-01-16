Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 16 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,16% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 68,58% от номинала (доходность также увеличилась на 1 базисный пункт, составив 9,16% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также продемонстрировал боковую динамику - цены остались вблизи отметки 30,94% от номинала (доходность - 16,84% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность выросла на 25 базисных пунктов - до 30,6% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 68,13% от номинала (доходность увеличилась на 9 базисных пунктов, составив 20,75% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,71% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта - до 15,22% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют боковую динамику после заметного роста накануне, вызванного публикацией в середине недели благоприятных данных о росте потребительских цен в США в декабре.

Согласно опубликованной 16 января новой порции статистики, розничные продажи в Соединенных Штатах в декабре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,6%. Между тем, отчет Минтруда США показал более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, выросло на 14 тыс. - до 217 тыс. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 203 тыс. с 201 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 210 тыс. с ранее объявленного уровня.