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16 января 2025 года 19:46

Рубль в четверг почти не изменился в паре с юанем на фоне умеренно скорректировавшейся вниз нефти

Москва. 16 января. Юань лишь незначительно повысился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль слегка опустился на фоне умеренного снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,909 руб., что всего на 0,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 января на 43,16 копейки, до 102,3762 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,99 копейки, до 105,8072 руб./EUR1.

"Рубль на старте сессии резко подорожал к юаню, обновив вчерашний максимум. Правда, вскоре российская валюта сдала позиции. Затем произошла еще одна восходящая попытка, однако ее также не удалось развить: рубль вернулся в небольшой минус. Равновесие на российском валютном рынке сохраняется, чему способствует взаимная компенсация действия санкционного и сезонного факторов. К тому же количественное сокращение экспорта, вызванное санкциями, вскоре будет восполняться в денежном выражении за счет существенного подорожания нефти, которое произошло со второй половины декабря. Правда, вряд ли оно полностью перекроет сокращение поставок из РФ, вызванное последними санкциями США. К тому же вероятно увеличение геополитического дисконта в цене российской нефти", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,67%, сообщил в среду вечером Росстат.

Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 января ускорилась до 9,87% с 9,52% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,86%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляция в России в декабре 2024 года составила 1,32% после 1,43% в ноябре. В целом за 2024 год инфляция, по данным Росстата, составила 9,52% после 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году.

Рост цен по итогам 2024 года оказался выше официальных прогнозов. Прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2024 год равнялся 8,0-8,5%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 7,3%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2024 году равнялся 9,8%.

Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял неожиданное для всех аналитиков решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% (абсолютное большинство аналитиков ожидали ее повышения до 23%, а некоторые и выше).

Это решение в первом абзаце своего заявления Банк России аргументировал так: "Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос".

Новый сигнал остался "ястребиным" по форме, но содержательно смягчился относительно октябрьского, что дает основания - при реализации определенного сценария в ближайшие два месяца - рассматривать 21% не как промежуточный этап, а как возможный пик жесткости в этом цикле ДКП. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - говорится в заявлении.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в конце декабря в интервью "Интерфаксу" высказал мнение, что годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться.

"В силу эффекта базы, т.е. относительно низких темпов роста цен в начале прошлого года, с большой вероятностью в течение первого квартала 2025 года мы будем видеть рост показателя годовой инфляции. При этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего в терминах "год к году" инфляция начнет активно снижаться", - заявил глава департамента ЦБ.

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5%.

Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%. Глава ведомства Максим Решетников в середине декабря заявил "Интерфаксу", что траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет ближе к марту-апрелю.

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза", - ответил Решетников на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% в начале декабря).

Нефтяные котировки торгуются в минусе вечером в четверг, отступая с достигнутых накануне многомесячных максимумов.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск понизились на 0,88%, до $81,31 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 1,49%, до $78,85 за баррель.

Обе марки завершили предыдущую сессию на максимумах с 12 августа на данных о падении запасов нефти в США по итогам прошлой недели сразу на 1,96 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение всего на 850 тыс. баррелей.

Всю эту неделю трейдеры пытаются оценить возможное влияние новых санкций против энергетического сектора России, объявленных в прошлую пятницу, на мировой рынок нефти.

"Нефтяной рынок продолжает фокусировать внимание на неопределенности в отношении поставок российской нефти после объявленного ужесточения санкций США", - отметили аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

Аналитик RBC Capital Markets Брайан Ляйзен также указал на то, что ценовая премия для ближайших контрактов по сравнению с фьючерсами на нефть с более отдаленной датой поставки в последнее время выросла, что говорит об активных покупках топлива на физическом рынке.

С начала года нефть подорожала на 10% "на фоне антироссийских санкций в сочетании с относительно устойчивым спросом в Китае и в остальном мире", сказал Аниндия Банерджи из Kotak Securities Ltd.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 января упала на 26 базисных пунктов - до 20,74% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в четверг уменьшилась на 4 базисных пункта, до 20,93% годовых, версия на три месяца, напротив, повысилась на 3 базисных пункта, до 21,03% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 20,08% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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