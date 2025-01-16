Рынок акций РФ превысил 2900п по индексу МосБиржи, лидировали ПИК и Самолет

Москва. 16 января. Рынок акций РФ в четверг вырос на ожиданиях сохранения паузы в ужесточении монетарной политики ЦБ РФ после выхода данных Росстата о замедлении инфляции в декабре, в то время как настроения на внешних площадках к вечеру ухудшились и просела нефть (фьючерс на Brent откатился к $81,2 за баррель после дневного роста выше $82). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2900 пунктов (максимум с августа 2024 года), лидировали в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+12%) и ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+9,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2911,29 пункта (+1,8%, максимум сессии - 2929,28 пункта), индекс РТС - 895,83 пункта (+2,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 8,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 января, составил 102,3762 руб. (-43,16 копейки).

По данным Росстата, инфляция в России в декабре 2024 года составила 1,32% после 1,43% в ноябре, 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре. Инфляция в декабре 2024 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,57%.

Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 года (из-за новогодних праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,67%, сообщил в среду Росстат. Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 января ускорилась до 9,87% с 9,52% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять дополнительные меры по стимулированию российских акционерных обществ к размещению акций на внутреннем рынке, увязав возможность предоставления таким эмитентам (в том числе с государственным участием) господдержки с их выходом на рынок капитала. Соответствующее поручение президент дал по итогам инвестиционного форума ВТБ (MOEX: VTBR) "Россия зовет!", который прошел в Москве в начале декабря. Утвержденный перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля.

Также правительству и ЦБ поручено принять дополнительные меры поддержки организаций, привлекающих долевое финансирование, в том числе в рамках программ по поддержке приоритетных для развития российской экономики проектов и направлений деятельности. Еще одно поручение - принять дополнительные меры, стимулирующие повышение спроса на акции российских АО, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности эмитентов, размещающих акции на российском финансовом рынке. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Подорожали в четверг также акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+8,1% и +0,8% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+6,1% и +6,2% "префы"), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+5,7%), ВТБ (+4,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2% и +1,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи в четверг показал уверенный рост на фоне данных Росстата о замедлении инфляции в декабре и смягчения санкций США в отношении ряда российских банков и отдельных компаний топливно-энергетического сектора. Кроме того, цены на нефть Brent удерживались в районе $81-82 за баррель.

Внешний фон был в целом нейтральным. В США базовый индекс розничных продаж в декабре вырос на 0,4% м/м, чуть ниже прогнозных 0,5%. В пятницу настроения на рынках может задать блок статпоказателей по Китаю, в частности оценка ВВП, объем розничных продаж и промпроизводства за декабрь. На российском рынке важных событий или публикаций в пятницу не ожидается. Приближение выходных может снизить активность покупателей. Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 января - 2825-2925 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечают аналитики ИК "Ренессанс Капитал", рост потребительских цен в декабре (+1,3% м/м и +9,5% г/г) оказался существенно ниже ожиданий и прогнозов рынка.

"Сохранение инфляции в области однозначных значений по итогам 2024 года (цифра, которая войдет "в историю") и повышенных, но не аномальных, темпов роста в начале января, по нашему мнению, является скорее хорошей новостью для Банка России. Это согласуется с нашим мнением о наиболее вероятном завершении цикла повышения ставки на текущем уровне 21% годовых", - пишут эксперты в своем обзоре.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ в четверг впитал геополитический позитив и данные по инфляции, индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов. Частичное снятие санкций с ряда банков и нефтяных компаний подбодрило рынок, как и более низкие, чем ожидались, цифры по инфляции. До заседания Банка России остается месяц. Ключевое влияние на рынок продолжают оказывать геополитические новости.

Просели акции ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-1,5%) после публикации операционных результатов за 2024 год: компания снизила общие отгрузки и продажу собственной продукции на 4,2% и 4% соответственно. При этом розничная сеть "Винлаб" продолжает расти: количество торговых точек увеличилось на 23% (до 2041), а сопоставимые продажи - на 11%. "НОВАТЭК" также раскрыл производственные данные за 2024 год: компания увеличила добычу углеводородов на 11,5% (до 13,79 млн тонн), а природного газа на 2,1% (до 84,08 млрд куб. м.). Акции ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+3,4%, до 500 руб.) быстро закрывают дивидендный "гэп" (выплаты - 2,64 рубля на акцию за 9 месяцев), отмечает Федосов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс Мосбиржи сохраняет курс на 3000 пунктов.

В четверг рынок отыгрывал надежды на улучшение геополитической обстановки и смягчение риторики ЦБ РФ, индекс Мосбиржи поднялся к уровню августа прошлого года. Накануне стало известно, что США разрешили операции с рядом российских компаний, среди которых - "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) и "Газпром нефть", а также частично операции с банками "Санкт-Петербург", Сбербанком, Совкомбанком и другими.

В четверг стало известно, что ГК "Самолет" купила 76% IT-компании "Клиентский сервис" для развития нового проекта застройщика "Цифровая УК", что помогло котировкам акций продолжить восстановление от недавних минимумов. Кроме того, "Самолет" объявил о запуске программы выкупа своих облигаций объемом до 10 млрд руб. В 2024 году опасения усугубления финансового состояния компании после отмены льготной ипотеки и в условиях высоких процентных ставок способствовали сильным продажам в акциях "Самолета", напомнила аналитик.

Акции застройщиков в целом в четверг поддержали ожидания постепенного смягчения политики ЦБ РФ по ходу 2025 года, хотя статданные по потребительской инфляции за весь 2024 год и декабрь все еще были высокими. Кроме того, ранее в январе президент РФ Владимир Путин попросил представить ему предложения по ипотечным мерам для поддержки граждан и застройщиков. Акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+8%) при этом по-прежнему выгодно отличаются от конкурентов потенциальной дивидендной составляющей.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок все еще ощущает неуверенность у важных сопротивлений ввиду перспективы ужесточения позиции ФРС, в то время как европейский рынок, напротив, надеется на дальнейшую поддержку ЕЦБ в снижении процентных ставок. Российский рынок акций впервые с прошлого года превысил 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, что в целом подтверждает перспективы его роста как минимум в район 3000 пунктов при наличии благоприятных геополитических и монетарных факторов. Недавно введенные антироссийские санкции против энергетического сектора РФ, впрочем, как уже очевидно, усложнят переговоры по урегулированию украинского конфликта для российской стороны, считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, с технической точки зрения индекс МосБиржи находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и повышается, при этом индекс RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы тренда - прим ИФ) близок к значению перекупленности.

"Предполагаем, что в ближайшие дни возможна нисходящая коррекция до уровня 2883 пунктов, при пробитии которого вероятно снижение до 2749 пунктов по индексу МосБиржи", - считает Керимханов.

В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), "плюсует" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,1-1,7%), но проседают Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,2%).

Цены производителей в Японии в декабре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 3,8% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, по данным Банка Японии. Темпы подъема обоих показателей остались на ноябрьском уровне. Темпы роста цен в годовом выражении являются максимальными с июня 2023 года.

Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на отметке 3% годовых, что стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых прогнозировало снижение до 2,75%, по данным Trading Economics. Нынешний уровень ставки является минимальным за два года. Решение было принято на фоне падения курса нацвалюты до самого низкого уровня за 15 лет из-за политической нестабильности в стране.

Хотя инфляция стабилизировалась, а рост задолженности домохозяйств замедляется, риски снижения экономического роста усилились, отмечается в сообщении. ЦБ ожидает, что темпы подъема экономики страны в 2024-2025 годах будут ниже, чем прогнозировалось в ноябре (соответственно 2,2% и 1,9%).

Розничные продажи в США в декабре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, по данным агентства Bloomberg.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены корректируются после роста. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $81,26 за баррель (-0,9% и +2,6% в среду), февральская цена фьючерсов на WTI - $78,95 за баррель (-1,4% и +3,3% накануне).

Обе марки завершили торги среды на максимумах с 12 августа 2024 года.

Поддержку котировкам оказали опубликованные накануне официальные данные о нефтяных резервах США: запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения всего на 850 тыс. баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 765 тыс. баррелей после снижения на 2,502 млн баррелей неделей ранее.

При этом нефтяной рынок слабо отреагировал на новости о вступающем в силу в воскресенье перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет MarketWatch.

Всю неделю трейдеры пытаются оценить возможное влияние новых санкций против энергетического сектора России, объявленных в прошлую пятницу, на мировой рынок нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+19,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+15,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+11,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+10,4%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+9,3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+7,5%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+6,6%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+6,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,7%).

Акции ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+3,3%) выросли на фоне известий, что компания приобрела 51% в группе компаний К2-9b Group, которая занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере кибербезопасности.

Как говорится в сообщении "Софтлайна", сумма сделки составляет около 400 млн рублей, часть из которых будет оплачена акциями ПАО. Уточняется, что К2-9b Group станет частью ИТ-вендора "Инферит" (входит в ГК Softline (MOEX: SFTL)). ГК Softline также получила право на поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027-2028 годов. Сейчас 49% К2-9b Group остается у ее основателя Михаила Яненко и топ-менеджмента.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 110,68 млрд рублей (из них 12,84 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 12,59 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,88 млрд рублей на акции "Газпрома").