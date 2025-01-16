Нефть может подорожать в январе еще на 5-7% - Freedom Finance Global

Нефть может подорожать в январе еще на 5-7%, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мировые цены на нефть с начала текущего года поднялись уже на 9,7%, - отмечает эксперт. - Особенно резко их рост ускорился с прошлой пятницы, когда США ввели очередной блок санкций в отношении российской нефтегазовой промышленности и нефтяных танкеров. За неделю нефть подорожала на 6,41% на фоне ожиданий формирования дефицита на глобальном рынке энергоресурсов ввиду осложнения их экспорта из России".

Стоимость эталонного сорта нефти марки Brent в четверг немного снижается на фоне заключения договоренностей о перемирии на Ближнем Востоке, подчеркивает Чернов. Аналитик полагает, что данное снижение станет лишь ретестом вчерашнего пробоя $81 за баррель: во-первых, Израиль уже обвинил Хамас в попытке срыва договоренностей; во-вторых, риски перебоев поставок российской нефти на глобальный рынок гораздо выше, чем перебоев ее транспортировки с Ближнего Востока.

"В случае ретеста уровня в $81 за баррель Brent и закрепления котировок выше я ожидаю продолжения роста до $85-87 за баррель, причем не исключено, что в этот диапазон цена выйдет еще в текущем месяце", - прогнозирует Чернов.

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