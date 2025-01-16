Потенциал роста акций Группы ЛСР составляет около 33% -"Велес Капитал"

Потенциал роста акций "Группы ЛСР" при реализации "бычьего" сценария на рынке акций может составить около 33%, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции застройщиков в целом сегодня могли поддерживать ожидания постепенного смягчения политики ЦБ РФ по ходу 2025 года, хотя вчерашние данные по потребительской инфляции за весь 2024 год и декабрь все еще были высокими, - пишет эксперт. - Кроме того, ранее в январе Владимир Путин попросил как можно быстрее представить ему предложения по ипотечным мерам для поддержки граждан и застройщиков. Акции ЛСР при этом по-прежнему выгодно отличаются от конкурентов потенциальной дивидендной составляющей".

По мнению аналитика, с технической точки зрения бумаги ЛСР сегодня достигли пика с мая 2024 года и находятся у сопротивления 880 руб., неспособность преодолеть которое летом 2023 года привела к новой волне падения.

"При стабилизации выше 880 руб. акции вполне могут направиться к пику прошлого года 1164,6 руб. (потенциал роста порядка 33%) в том числе в ожидании итоговых годовых дивидендов, - допускает Кожухова. - Вероятность реализации "бычьего" сценария вырастет при покупках на фондовом рынке РФ в целом. Отскок от 880 руб. на этот раз может предвещать движение котировок как минимум в район 740 руб., а при падении ниже - возвращение к минимуму сентября 2024 года - 581 руб. Негативный сценарий, скорее всего, реализуется в случае возвращения продаж на весь российский фондовый рынок, а также низких дивидендов или их отсутствия".

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