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16 января 2025 года 16:32
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций НоваБев
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "НоваБев Групп" на фоне слабой операционной отчетности эмитента, сообщается в материале аналитиков брокера. Производитель алкогольной продукции и владелец сети магазинов "ВинЛаб" опубликовал слабые операционные результаты по итогам четвертого квартала и всего 2024 года, констатируют эксперты. "Снижение операционных показателей ускорилось, при этом сеть "ВинЛаб" продолжает расти. В 2024 году компания перевыполнила план по открытиям новых магазинов и довела их общее количество до 2041 штуки к концу года. Сопоставимые продажи сети в 2024 году составили около 11%, что, по нашим оценкам, указывает на небольшой отток трафика покупателей", - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАБЕВ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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