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Главная / Мнения аналитиков / Акции Henderson интересны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
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16 января 2025 года 16:09
Акции Henderson интересны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Henderson интересны для долгосрочных вложений, исходя из промежуточных данных компании и планов по дальнейшему развитию, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Данные по выручке за 2024 год свидетельствуют об успешности текущей стратегии развития, реализуемой компанией. В сентябре 2024 года эмитент столкнулся с проблемой старта реализации зимней коллекции по причине теплой погоды, что, по нашему мнению, могло сформировать отложенный спрос в последующие месяцы. Это, на наш взгляд, компания и сделала в декабре, - пишут эксперты в обзоре. - Ранее менеджмент Henderson отмечал, что снижение потребительского кредитования в результате реализуемой жесткой денежно-кредитной политики Банка России не оказывает влияния на реализацию товаров, что, по нашему мнению, и подтверждают операционные результаты". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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