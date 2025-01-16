"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Henderson на уровне 810 руб

"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость акций Henderson на уровне 810 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 24%, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков брокера.

Производитель одежды и аксессуаров опубликовал предварительные данные по выручке за декабрь и весь 2024 год. Совокупная выручка за прошедший год составила 20,8 млрд рублей, показав рост год к году 24,2%. В декабре показатель за месяц вырос на 27,6% год к году - до 2,8 млрд рублей, отмечают эксперты.

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