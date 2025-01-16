"БКИ Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций Henderson на фоне хороших данных компании по выручке в декабре 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Выручка Henderson в декабре 2024 года. выросла на 27,6% год к году и составила 2,8 млрд руб. Компания показала существенный рост выручки к декабрю 2022 года, составивший 76%. Динамика выручки выглядит особенно позитивно, учитывая, что в сентябре-ноябре рост был 10-17%. Рост выручки за весь 2024 год - 24%. Это чуть выше наших прогнозов. Мы бы не экстраполировали такой высокий декабрьский рост на ближайшие месяцы, учитывая неопределенности по динамике потребительского поведения. Но результаты в целом хорошие, подкрепляют наш "Позитивный взгляд" на бумагу на год", - отмечают аналитики.

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