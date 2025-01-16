Рубль утром повышается в паре с юанем на фоне подрастающей нефти

Москва. 16 января. Китайский юань понижается на Московской бирже утром в четверг. Рубль укрепляется на фоне подрастающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,8875 руб. (-1,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,22 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Локальная волна ослабления рубля, вероятно, подошла к концу, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль после обновления минимумов месяца прервал ослабление - на максимуме сессии биржевой юань был у 14 руб., а закрытие в паре CNY/RUB состоялось по 13,9 руб., - констатирует эксперт. - В среду отмечался вариант исчерпания волны укрепления инвалюты на фоне выхода ЦБ на рынок по бюджетному правилу с расширенным предложением валют, достижения технического сопротивления и некоторого влияния факта отката глобального индекса доллара DXY: 109 пунктов".

Внебиржевые котировки доллара и евро также ожидаемо прекратили рост - курсы инвалют на 16 января от ЦБ: 102,8 руб./$1 (-0,6%) и 106,01 руб./EUR1(-0,1%).

На взгляд Зельцера, локальная волна ослабления рубля, вероятно, подошла к концу: "Боковик продолжается, факторов для обширной девальвации нацвалюты как не было, так и нет, а вот вероятность дальнейшего небольшого укрепления рубля появилась на фоне некоторого сокращения геополитической спекулятивной риск-премии".

Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял неожиданное для всех аналитиков решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% (абсолютное большинство аналитиков ожидали ее повышения до 23%, а некоторые и выше).

Это решение в первом абзаце своего заявления Банк России аргументировал так: "Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос".

Новый сигнал остался "ястребиным" по форме, но содержательно смягчился относительно октябрьского, что дает основания - при реализации определенного сценария в ближайшие два месяца - рассматривать 21% не как промежуточный этап, а как возможный пик жесткости в этом цикле ДКП. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - говорится в заявлении.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в конце декабря в интервью "Интерфаксу" высказал мнение, что годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться.

"В силу эффекта базы, т.е. относительно низких темпов роста цен в начале прошлого года, с большой вероятностью в течение первого квартала 2025 года мы будем видеть рост показателя годовой инфляции. При этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего в терминах "год к году" инфляция начнет активно снижаться", - заявил глава департамента ЦБ.

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5%.

Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%. Глава ведомства Максим Решетников в середине декабря заявил "Интерфаксу", что траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет ближе к марту-апрелю.

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза", - ответил Решетников на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% в начале декабря).

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подорожали на 0,32% - до $82,28 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,3% - до $80,3 за баррель.

Обе марки завершили торги среды на максимумах с 12 августа 2024 года.

Поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне официальные данные о нефтяных резервах США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей - до 412,68 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения всего на 850 тыс. баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 765 тыс. баррелей после снижения на 2,502 млн баррелей неделей ранее.

При этом нефтяной рынок слабо отреагировал на новости о вступающем в силу в воскресенье перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет MarketWatch.

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