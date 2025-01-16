Цены рублевых корпбондов в четверг могут умеренно подрасти благодаря позитивным внутренним и внешним факторам

Москва. 16 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря позитивным как внешним, так и внутренним факторам, в частности, опубликованной накануне статистике роста потребительских цен в РФ в конце 2024 - начале 2025 года, от которой во многом будут зависеть решения ЦБ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России в декабре 2024 года составила 1,32% после 1,43% в ноябре, 0,75% в октябре, 0,48% в сентябре, 0,2% в августе, 1,14% в июле (была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,5% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в среду Росстат. Инфляция в декабре 2024 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,57%, а также меньше показателя, складывавшегося исходя из набранной за первые три недели месяца динамики (рост с 1 по 23 декабря на 1,3%).

Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,67%. Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 января ускорилась до 9,87% с 9,52% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,86%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (методика Минэкономразвития).

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и первые в этом сезоне отчеты крупных эмитентов. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема повысились по сравнению с ноябрьскими 2,7%. Средний прогноз аналитиков для декабрьской инфляции также составлял 2,9%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 3,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% и 3,3% соответственно. В ноябре подъем составлял 0,3% м/м и 3,3% г/г. Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут, положительное влияние на настроения инвесторов оказал, в том числе, существенный подъем американского рынка акций днем ранее. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:33 мск увеличилось на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск поднялся на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск вырос на 1,3%. Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на отметке 3% годовых. Это стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых прогнозировало снижение до 2,75%. Нынешний уровень ставки является минимальным за два года. Решение было принято на фоне падения курса нацвалюты до самого низкого уровня за 15 лет из-за политической нестабильности в стране.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали на 0,09% - до $82,1 за баррель. В среду эти контракты выросли в цене на 2,6%, до $82,03 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,11% - до $80,13 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на 3,3%, до $80,04 за баррель. Обе марки завершили торги среды на максимумах с 12 августа 2024 года.

Поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне официальные данные о нефтяных резервах США. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей - до 412,68 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения всего на 850 тыс. баррелей. Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 765 тыс. баррелей после снижения на 2,502 млн баррелей неделей ранее.

При этом нефтяной рынок слабо отреагировал на новости о вступающем в силу в воскресенье перемирии между Израилем и ХАМАС. Судя по всему, трейдеров больше занимает "угроза неотвратимого дефицита на физическом рынке, который приведет к региональным дефицитам поставок", говорит редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,263 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,111 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 января вырос всего на 0,04% и составил 107,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 978,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-10" (+0,57%), "АФК Система-001Р-07" (+0,54%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,9%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,39%) и "Ростелеком-002P-02R" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-001Р-05 объемом 2 млрд рублей, которое проходило с 11 ноября 2024 года. Ставки 1-60-го ежемесячных купонов облигаций БО-001Р-05 установлены на уровне 25% годовых. Одновременно с указанным выпуском компания проводит размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-001Р-04 номинальным объемом 2 млрд рублей. На текущий момент размещены бумаги на 39,3 млн рублей, размещение продлится до 31 января 2025 года. Ставка купонов по данному выпуску комбинированная: содержит фиксированную часть и дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из одной второй значения ключевой ставки ЦБ РФ, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Фиксированная часть ставки для 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов - 14% годовых, 25-36-го купонов - 13% годовых, 37-48-го купонов - 12% годовых, 49-60-го купонов - 11% годовых. Ставки 1-2-го купонов составили 25,5% годовых.

ООО "Аренза-про" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-06 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 61,67% выпуска на 185 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 5 ноября 2024 года. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в размере 3,75% годовых. Таким образом, ставка 1-3-го купона составляет 24,75% годовых. Также запланирована амортизация: по 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, 30% - в дату окончания 36-го купона.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 14-го купона облигаций серии 005P-02Р на уровне 21% годовых. Банк в августе 2024 года завершил размещение выпуска номинальным объемом 25 млрд рублей, реализовав 50,79% займа на 12,7 млрд рублей. Размещение выпуска со сроком обращения 3,5 года проходило с 20 декабря 2023 года. Купоны по займу ежемесячные и переменные, размер процентной ставки равен значению ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого купона.

ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 11-12-го купонов 10-летних облигаций серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей в размере 25% годовых. Выпуск был размещен в январе 2020 года по ставке 6,9% годовых. Ставки 2-10-го купонов были приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые.

Группа компаний "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила ставки 13-16-го купонов 15-летних облигаций серии 002P-03R объемом 9 млрд рублей на уровне 9,85% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставки 1-8-го купонов составили 10,9% годовых. Купоны квартальные.

Альфа-банк выкупил по оферте 1 млн 112,232 тыс. облигаций серии БО-18 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 22,24% займа. Он разместил 15-летний выпуск серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в январе 2017 года. Ставка 17-18-го полугодовых купонов до следующей оферты в январе 2026 года - 22,5% годовых.

МФК "МигКредит" выкупила по оферте 100 тыс. 624 облигации серии 002MC-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска с учетом амортизации составляет 300 тыс. облигаций номиналом 960 рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 33,54% займа. Трехлетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в январе 2024 года по ставке ежемесячного купона 21% годовых до исполненной оферты. Ставка последующих купонов (13-24-го) установлена на уровне 26,5% годовых. По выпуску с 13-го купона началась амортизация: ежемесячно будет выплачиваться по 4% от номинала вплоть до погашения, таким образом, объем выпуска в обращении составляет на текущий момент 288 млн рублей.

ООО "Феррони" допустило технический дефолт при выплате части номинальной стоимости облигаций серии БО-02 на сумму 20 млн рублей, при этом компания выплатила 25-й купон по выпуску объемом 1,628 млн рублей, следует из сообщений эмитента на ленте раскрытия информации. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине отсутствия денежных средств для оплаты амортизации", - отмечается в раскрытии. Планируемая дата исполнения обязательств - до 22 января 2025 года, дата истечения срока технического дефолта - 28 января 2025 года. Эмитент 13 января также допустил технический дефолт при выплате части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 на сумму 12,5 млн рублей, 14 января компания исполнила обязанности по погашению номинала в полном объеме. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 520 млн рублей.

ООО "Кузина" в очередной раз допустило технический дефолт, на этот раз при выплате 21-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине временных финансовых трудностей", - говорится в сообщении эмитента. В раскрытии отмечается, что планируемая дата исполнения обязательств - до 20 января 2025 года, а дата истечения срока технического дефолта - 28 января 2025 года. Компания в течение 2024 года допустила серию технических дефолтов при выплате купонов по выпуску облигаций серии БО-П02, но всегда в итоге полностью выполняла обязательства. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций эмитента на 70 млн рублей с погашением в 2027 году и амортизацией начиная с апреля 2025 года.

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