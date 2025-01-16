Вероятен рост спроса на ОФЗ в четверг на фоне нейтральных данных по инфляции - ПСБ

Вероятен рост спроса на ОФЗ в четверг на фоне нейтральных данных по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в среду продолжил сползать вниз (-0,32 п., 105,26 пункта) - в преддверии данных по инфляции инвесторы предпочли занять выжидательную позицию, - отмечает эксперт. - Данная тактика отразилась и на результатах прошедших аукционов - по итогам двух размещений совокупный спрос составил скромные 23 млрд руб. (размещено бумаг на 9,5 млрд руб.). Финальные данные по инфляции за 2024 год на уровне 9,52% оказались ниже консенсуса 9,7%, что говорит о повышении вероятности сохранения статус-кво на ближайшем заседании ЦБ по ставке в середине февраля".

Оперативные данные по инфляции на 13 января составили 0,67%, в годовом выражении на фоне более низкой базы прошлого года ускорилась до 9,87%, указывает аналитик. По его оценке, что среднесуточный рост цен в начале января (0,051%) оказался несколько ниже периода 1 - 23 декабря (0,056%), что также расценивается как нейтральный фактор для решения ЦБ по ставке.

"В четверг ожидаем рост спроса на ОФЗ после нейтральных данных по инфляции. Вместе с тем, в конце января - в феврале ждем повышенной волатильности на рынке из-за потенциальных геополитических новостей", - прогнозирует Грицкевич.

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