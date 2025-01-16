Локальная волна ослабления рубля, вероятно, подошла к концу - БКС Экспресс

Локальная волна ослабления рубля, вероятно, подошла к концу, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль после обновления минимумов месяца прервал ослабление - на максимуме сессии биржевой юань был у 14 руб., а закрытие в паре CNY/RUB состоялось по 13,9 руб., - констатирует эксперт. - В среду отмечался вариант исчерпания волны укрепления инвалюты на фоне выхода ЦБ на рынок по бюджетному правилу с расширенным предложением валют, достижения технического сопротивления и некоторого влияния факта отката глобального индекса доллара DXY: 109 пунктов".

Внебиржевые котировки доллара и евро также ожидаемо прекратили рост - курсы инвалют на 16 января от ЦБ: 102,8 руб./$1 (-0,6%) и 106,01 руб./EUR1(-0,1%).

На взгляд Зельцера, локальная волна ослабления рубля, вероятно, подошла к концу: "Боковик продолжается, факторов для обширной девальвации нацвалюты как не было, так и нет, а вот вероятность дальнейшего небольшого укрепления рубля появилась на фоне некоторого сокращения геополитической спекулятивной риск-премии".

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