Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Банк России опубликует "Мониторинг отраслевых финансовых потоков";

- ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в ноябре (10:00 МСК);

- окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре (10:00 МСК);

- торговый баланс еврозоны в ноябре (13:00 МСК);

- протоколы заседания ЕЦБ (15:30 МСК);

- розничные продажи США в декабре (16:30 МСК);

- число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- квартальные результаты UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, U.S. Bancorp.

- Henderson раскроет данные по выручке за декабрь.

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