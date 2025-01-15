Рубль в среду слегка повысился в паре с юанем, прервав череду снижений из пяти сессий подряд

Москва. 15 января. Юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль чуть подрос на фоне дорожающей нефти, прервав череду снижений из пяти сессий подряд. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,902 руб., что на 3,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 января на 63,02 копейки, до 102,8078 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,22 копейки, до 106,0971 руб./EUR1.

"В среду рубль немного подрос в паре с юанем, это произошло впервые за пять сессий, то есть за все время после завершения новогодних каникул. Рубль провел торги в узком диапазоне, при этом на старте торгов пара "юань-рубль" росла почти до 14 руб./юань впервые с 20 числе декабря. Негативное влияние на рубль продолжает оказывать санкционный фактор, в первую очередь, санкции против российского энергетического сектора. Правда, вышедший сегодня обзор от МЭА вполне позитивно оценивает российские доходы, полученные от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2024 году, подчеркивая их рост. Кроме того, в обзоре указывается, что МЭА пока не может определить влияние новых санкций на рынок нефти, в том числе из-за общих рисков ослабления роста мирового спроса на нефть в 2025 году. Поддержку рублю оказывает снижение спроса на валюту под закупки импорта, которое традиционно наблюдается в январе в результате ослабления потребительской активности после длительных новогодних каникул", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Доля платежей в валютах недружественных государств при оплате импорта РФ в ноябре 2024 года снизилась до 17,8% с 20,5% в октябре, обновив абсолютный минимум (прежний был в сентябре - 18,4%), следует из предварительных данных ЦБ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Это снижение произошло одновременно с увеличением при оплате импорта доли валют дружественных стран до 34,6% с 32,0% в октябре. Доля российских рублей в этих операциях увеличилась незначительно - до 47,6% с 47,5%.

Также до нового минимального уровня опустилась в ноябре доля платежей в валютах недружественных государств при оплате импорта РФ из азиатских стран - 8,9% (прежний минимум был в сентябре - 11,4%). При этом доля валют дружественных азиатских стран в ноябре выросла до 45,9% с 42,7% в октябре, тогда как доля платежей в рублях не изменилась - 45,2%.

В расчетах за российский экспорт в ноябре доля рублевых платежей выросла до 43,0% (выше она была лишь однажды - в марте 2024 года - 44,7%).

Ответ России на санкции США против ее нефтяного сектора должен минимизировать их последствия и отвечать интересам российских компаний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы тщательно анализируем ситуацию. Конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия этих незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны и наших компаний", - сказал Песков в среду журналистам в ответ на вопрос о том, как Москва будет отвечать на санкции США против российского нефтяного сектора.

У него спросили, будет ли ответ аналогичным введенным санкциям. "Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны", - ответил представитель Кремля.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в 2024 году снизился на 350 тыс. б/с к 2023 году, из которых поставки нефти снизились на 125 тыс. б/с, нефтепродуктов - на 225 тыс. б/с, говорится в отчете МЭА.

Общие доходы от экспорта выросли на $3,8 млрд - до $192 млрд в 2024 году (рост примерно на 2%), при этом выручка от продажи нефти выросла на $4,5 млрд, а от реализации нефтепродуктов - снизилась на $0,8 млрд.

"Новые санкции США (введены 10 января - ИФ) направлены на существенное сокращение экспортной выручки российского нефтяного сектора. Заблокировано более 180 судов, включая почти 160 танкеров, которые перевозили более 1,6 млн б/с российской нефти в 2024 году, что составляет около 22% российского морского экспорта. Они могут существенно нарушить цепочки поставок и распределения российской нефти. Ограничения в отношении крупных проектов (...) и иностранных нефтесервисных услуг (включая американские компании, которые продолжали работать в России) может повлиять на добычу", - отмечает МЭА.

Экспорт также пострадает от сокращения танкерного флота, принадлежащего таким компаниям, как "Совкомфлот", отмены страхования перевозок, ограничений в отношении доминирующих трейдеров российской нефти, пишет МЭА, которое пока не может определить влияние новых санкций на рынок нефти.

Нефть ускорила темпы роста вечером в среду после выхода данных по запасам в США.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск повысились на 1,08%, до $80,77 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 1,56%, до $78,7 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей - до 412,68 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. При этом эксперты ожидали снижения запасов нефти на 850 тыс. баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 января выросла на 32 базисных пункта - до 21% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в среду уменьшилась на 3 базисных пункта, до 20,97% годовых, версия на три месяца, напротив, повысилась на 2 базисных пункта, до 21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 20,06% годовых.