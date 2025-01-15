"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelixis с целевой ценой $42,7 за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 19,6%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Американская биотехнологическая компания Exelixis за последний год находится в уверенном восходящем тренде и недавно выбралась из категории mid-cap, - отмечает ведущий аналитик Зарина Саидова. - Специализация компании связана с разработкой терапии разновидностей рака, которые пока остаются трудно поддающимися лечению. В 2025 году у Exelixis ожидаются важные вехи в развитии, в частности могут быть получены новые одобрения FDA и крупные продвижения по части R&D. Сегмент онкоиммунологии, в котором ведет деятельность Exelixis, за последние годы вышел на передовую биотеха и обещает принести массу научных прорывов."

Exelixis - биотехнологическая компания со специализацией в области онкологии. Exelixis занимается поиском, разработкой и коммерциализацией новых лекарств для терапии трудноизлечимых видов рака в США.

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