Вероятен переток средств из консервативных инструментов денежного рынка в акции в 2025 году - "Т-Инвестиции"

Вероятен переток средств из консервативных инструментов денежного рынка в акции в 2025 году, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

"В этом году мы ожидаем нормализации монетарной политики и постепенного снижения ключевой ставки Банком России до 13-16%. Это должно спровоцировать переток средств из консервативных инструментов денежного рынка в акции. С учетом накопленного потенциала акций инвесторы могут получить повышенную доходность на уровне 30-40% (с учетом дивидендов) в 2025 году", - прогнозируют эксперты.

В то же время резкий рост рынка более чем на 20% в декабре 2024-го, по мнению аналитиков, повышает вероятность краткосрочной коррекции - ряд участников рынка могут фиксировать прибыль. На взгляд экспертов "Т-Инвестиций", это создает неплохую возможность для новых покупок акций.

"В целом мы отмечаем существенный положительным трендовый фактор для российского рынка, - отмечают стратеги. - Мы имеем в виду следующее. Если российский рынок акций показывает рост за месяц, то вероятность роста в следующем месяце возрастает. Такую тенденцию мы наблюдаем в 70% случаев за последние более чем 20 лет. Причем вероятность роста сохраняется вне зависимости от степени роста в предыдущем месяце. Более того, исторически январь - самый прибыльный месяц на российском рынке акций на фоне общего роста ликвидности в финансовой системе в декабре. Поэтому мы считаем, что высока вероятность выкупа коррекций на рынке, если такие случатся в ближайшие недели".

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