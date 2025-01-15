Вероятно сохранение негатива на цену акций Eli Lilly в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Вероятно сохранение негатива на котировки акций Eli Lilly в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банк "Синара".

"Из-за более слабого, чем изначально предполагалось, спроса на препараты Mounjaro и Zepbound компания понизила прогноз по выручке за 2024 год с $45,4-46 млрд до примерно $45 млрд, а по итогам 4К24 ожидает $13,5 млрд. Обе оценки уступают прогнозам аналитиков ($13,9 млрд за квартал и $45,5 млрд за год), и на этом фоне бумага упала во вторник в стоимости на 7%. Полагаем, негативное влияние новых прогнозов на котировки в ближайшее время сохранится", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.