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15 января 2025 года 09:47

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Министерство финансов России 15 января проведет первые в 2025 году аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26248 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями вторую сессию подряд. При этом Nasdaq Composite зафиксировал снижение пятые торги подряд, в то время как Dow Jones и S&P 500 выросли. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали хорошие макроэкономические показатели. Однако все внимание рынка приковано к отчету об изменении потребительских цен в США в последний месяц прошлого года, который будет обнародован в среду. Он может повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки на заседании, запланированном на 28-29 января.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 3,3% относительно того же месяца предыдущего года, сообщило во вторник министерство труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Тем не менее, аналитики в среднем прогнозировали еще более значительный подъем - на 3,4%. В ноябре индекс PPI повысился на 3%. Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в декабре подскочил до максимума более чем за шесть лет. Значение индикатора составило 105,1 пункта по сравнению со 101,7 пункта в ноябре, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 100,5 пункта.

Азиатские фондовые индексы колеблются разнонаправленно на торгах в среду. Внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за декабрь, которые, как ожидается, повлияют на перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Минтруд США опубликует эту статистику в 16:30 мск в среду. Японский Nikkei 225 теряет 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%. Накануне представители Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) заявили, что регулятор будет поддерживать экономику страны в 2025 году за счет снижения процентных ставок, а также смягчения требований к резервам банков. Инвесторы, однако, ждут конкретных шагов от китайских властей, отмечает Trading Economics. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Вместе с тем гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,1%. Значение южнокорейского фондового индекса KOSPI увеличилось на 0,1%. Политические проблемы в стране сохраняются: в среду агентство "Ренхап" сообщило, что следователи по делу президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали его и увезли из резиденции на допрос. Ранее, в декабре 2024 года, парламент отстранил Юн Сок Еля от власти после его попытки ввести в стране 3 декабря военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Затем суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля, его обвиняют в том числе в попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду на сигналах сокращения запасов этого топлива в США по итогам предыдущей недели. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали на 0,45% - до $80,28 за баррель. Во вторник эти контракты снизились в цене на 1,4%, до $79,92 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,61% - до $77,97 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 1,7%, до $77,50 за баррель.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей. Кроме того, трейдеры по-прежнему пытаются оценить возможные последствия американских санкций в отношении российской энергетической отрасли.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,434 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,524 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 января снизился на 0,08% и составил 107,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 978,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+1,17%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,6%) и "Магнит БО-004Р-01" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (-0,97%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,66%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 16 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии БО-005Р-01 со сроком обращения 1,3 года объемом от 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 24,36% годовых. Купоны ежемесячные фиксированные. Техразмещение запланировано на 24 января. В конце прошлого года "Магнит" уже проводил премаркетинг данного выпуска немного с другими параметрами - срок обращения составлял 1,5 года, а купоны - плавающие с привязкой к ключевой ставке (ориентир спреда составлял не выше 300 базисных пунктов), однако в условиях текущей на тот момент рыночной конъюнктуры перенес сбор заявок с 23 декабря на неопределенный срок.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" 27 января с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение годовых облигаций серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 28% годовых (доходность к погашению - не выше 31,89% годовых). Техразмещение запланировано на 30 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Мосбиржа 9 сентября 2024 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом 50 млрд рублей. В рамках программы эмитент разместил два выпуска облигаций на общую сумму 549,7 млн рублей.

ООО "РуссОйл" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 200 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона составила 18% годовых. Ставки 2-12-го купонов плавающие и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5 рабочий день до даты начала купона, плюс 5%, но не менее 15% годовых и не более 22% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, также есть возможность досрочного погашения бумаг в даты окончания 6-го и 10-го купонов.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) выкупило по оферте 46 тыс. 27 облигаций серии БО-002P-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 18,41% займа. Четырехлетний выпуск с амортизацией на 250 млн рублей был размещен в декабре 2023 года по ставке квартального купона 24% годовых. Перед исполненной офертой эмитент установил ставку 5-8-го купонов на уровне 32% годовых.

Кв аш

MOEX$#&: APRI, MGNT, RTKM


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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