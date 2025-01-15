Рынок ОФЗ консолидируется в ожидании аукционов и данных по инфляции - ПСБ

Рынок ОФЗ консолидируется в ожидании первых в этом году аукционов и данных по инфляции, отмечает в комментарии управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI во вторник остался без изменения на отметке 105,6 пунктов, однако объем торгов индексным портфелем вырос втрое (с 5 до 15 млрд рублей) - инвесторы ждут сегодняшних размещений 10- и 15-летних ОФЗ-ПД, а также данных по инфляции сегодня вечером, - отмечает эксперт. - Краткосрочно по-прежнему видим риски технической коррекции на рынке госбумаг после стремительного роста в конце декабря. Вместе с тем, при сползании индекса к отметке 103 пункта вполне можно возобновить постепенное увеличение доли длинных ОФЗ-ПД в расчете на снижение ставки во 2П2025".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.