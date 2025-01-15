Акции Норникеля, ФосАгро, Полюса и ЮГК могут показать в среду опережающую рынок динамику - "Альфа-Инвестиции"

Акции "Норникеля", "ФосАгро", "Полюса" и ЮГК могут показать в среду опережающую рынок динамику, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.

"Российский рынок акций во вторник незначительно вырос. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2870 пунктов, - отмечает эксперт. - Объёмы торгов снизились по сравнению с предыдущими сессиями. Остановился рост цен на нефть, спровоцированный ранее санкциями США на российских нефтяников. Brent находится около уровня $80 за баррель. Важная область сопротивления на графике Индекса Мосбиржи - 2885-2910 пунктов. С августа она трижды останавливала волны роста, и вчера подъем остановился при приближении к этим рубежам".

Из-за снижения рубля и новых санкций в краткосрочной перспективе, по мнению Карпунина, лучше рынка могут быть акции экспортеров вне нефтегазового сектора. Аналитик выделяет "Норникель", "ФосАгро", "Полюс", ЮГК.

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