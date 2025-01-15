Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в декабре (10:00 МСК);

- ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12:00 МСК);

- ВВП Германии за 2024 год (12:00 МСК);

- промышленное производство еврозоны в ноябре (13:00 МСК);

- ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15:00 МСК);

- индекс потребительских цен США в декабре (16:30 МСК);

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (16:30 МСК);

- индекс потребительских цен России за декабрь (19:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- акции "Группы Астра" последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2024 года;

- квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of NY Mellon.

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