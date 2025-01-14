Рынок акций РФ во вторник умеренно просел в рамках коррекции, лидировал в откате "Совкомфлот"

Москва. 14 января. Рынок акций РФ во вторник умеренно просел в рамках коррекции из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне снижения нефти (мартовский фьючерс на Brent просел ниже $80,5 за баррель), улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий возможных переговоров Россия-США по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2860 пунктов после утреннего отката ниже 2830 пунктов; в аутсайдерах выступили акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,6%) после введения США 10 января очередного пакета антироссийских санкций.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2859,51 пункта (-0,2%, минимум сессии - 2828,41 пункта), индекс РТС - 870,87 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 января, составил 103,438 руб. (+72,99 копейки).

Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, сообщила компания, отметив, что продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность. Минфин США в минувшую пятницу объявил о санкциях в отношении 69 судов "Совкомфлота", включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и 4 танкера для перевозки сжиженного природного газа.

Подешевели во вторник также акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-2,7%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,4%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью Newsmax во вторник, что для урегулирования украинского кризиса ему необходима встреча с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, стремление ускорить проведение встречи и урегулирование конфликта "обусловлено большими людскими жертвами на поле боя".

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил во вторник, что новой информации о подготовке встречи Путина и Трампа пока нет.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в этот же день, что возможность проведения телефонного разговора между Путиным и Трампом зависит от Вашингтона, Москва к такого рода контактам готова. Он также отметил, что проработка контактов на высоком и высшем уровне между Москвой и Вашингтоном в настоящее время не ведется.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Россия готова рассмотреть предложения новой администрации США по урегулированию украинского кризиса, но ожидает, когда избранный президент США Трамп вступит в должность.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ во вторник поддержало ослабление рубля. На текущей неделе ожидаются публикация данных по инфляции и первые в 2025 году аукционы Минфина. До заседания Банка России остается месяц. Ключевое влияние на рынок продолжают оказывать геополитические новости.

Подросли акции ВТБ на фоне известий, что глава банка Андрей Костин подтвердил прогнозы по прибыли ВТБ на 2024 и 2025 годы в размере 550 млрд руб. и 400 млрд руб. соответственно. Просели акции "Роснефти", несмотря на отсутствие компании в санкционном листе США SDN. Причиной могли стать новости о том, что Китай не принимает нефтяные танкеры после новых санкций. По этой же причине в главных аутсайдерах находится "Совкомфлот", который заявил о соблюдении всех международных и национальных законов и требований. Упали акции ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM) (-8,7%, до 136 рублей) после дивидендной отсечки на бирже в размере 10,51 рубля на акцию за 9 месяцев, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник не показал выраженной динамики, при этом, как и накануне, попытавшись пробиться выше 2880 пунктов. Нефть завершила локальное ралли на санкционных новостях, но ниже $80 за баррель Brent уходить не торопится.

Биржи КНР во вторник выросли на фоне заявления Народного банка Китая о намерении проводить политику снижения процентных ставок и смягчения требований к резервам банков. В США цены производителей в декабре ускорились до 3,3% г/г после ноябрьских 3%, аналитики ожидали +3,5%. В середине недели картину инфляции в Штатах дополнит индекс потребительских цен (ИПЦ) за прошлый месяц. Ежемесячный отчет представит МЭА. На российском рынке в среду акции "Группы Астра" (MOEX: ASTR) будут последний день торговаться с дивидендом. Росстат представит статистику по темпам роста потребительских цен в декабре 2024 и начале января.

"До конца недели не исключаем новых попыток индекса МосБиржи пробиться к 2900 пунктам. Прогноз на 15 января - 2800-2900 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, рынок акций РФ предпочел скорректироваться после первой неудачной попытки пробить отметку 2900 пунктов по индексу МосБиржи, однако "быки" пока не сдаются и предпринимают усилия для продолжения роста. Поддержку индексу оказали акции "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", ВТБ. Хуже остальных выглядели акции подпавшего под санкции "Совкомфлота".

С технической точки зрения индекс МосБиржи вблизи отметки 2900 пунктов выглядит перекупленным, судя по индикатору RSI. Если в ближайшие торговые сессии ему не удастся закрепиться выше 2900 пунктов, возможна более глубокая коррекция - ближайшей поддержкой выступит отметка 2740 пунктов, считает Иванов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру вышел в сдержанный "минус", ощущая давление от отсутствия геополитического позитива и более низкого курса рубля.

"Мосбиржа" во вторник представила результаты деятельности за декабрь 2024 года, согласно которым объем торгов на всех рынках вырос на 2% по сравнению с уровнем годовой давности, а на рынке акций достиг рекорда с февраля 2022 года. За весь 2024 год общий объем торгов Мосбиржи увеличился на 14% и составил рекордные 1,49 квадриллиона рублей. "Аэрофлот" отчитался о росте пассажиропотока группы в декабре на 7,4% г/г, а по итогам 2024 года самой авиакомпании - на 19,3% (до 30,1 млн человек). В "Совкомфлоте" признали, что новые санкции против судов компании создают дополнительные операционные сложности, но подчеркнули, что продолжат работу по минимизации влияния ограничений, отметила аналитик.

"Транснефть" в этом году столкнулась с повышением налога на прибыль до 40% на ближайшие 6 лет, что власти объяснили ее монопольным положением в РФ. Компания в ответ на повышение налогов объявила об увеличении тарифов на прокачку нефтепродуктов и на их длительное хранение. Изменений в уровне выплаты дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли при этом на данный момент не ожидается, а публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года не планируется. С фундаментальной точки зрения в I половине 2025 года акционеры будут ждать объявления об итоговых годовых дивидендах "Транснефти", которые наверняка окажутся ниже прошлогодних 177,2 руб., но все же могли бы дать привлекательную доходность в районе 10%, считает Кожухова.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдались сдержанные покупки, которые поддерживали более низкие, чем ожидалось, данные по производственной инфляции в США. В целом, однако, американские акции в этом году выглядят слабее, а в среду риски исходят со стороны данных по динамике потребительских цен. Российский рынок во вторник пребывал в ожидании геополитических новостей, а также выходящих в среду инфляционных данных РФ за декабрь. Статистика, по средним прогнозам, может показать ускорение инфляции в России с 8,9% до 9,7% г/г - негативный сценарий, при котором участники вновь могут заложить в цены повышение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале и вернуться к продажам, считает представитель "Велес Капитала".

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после длинных праздничных выходных упал на 1,8%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite подскочил на 2,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,2-0,3%, DAX вырос на 0,6%), растут Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,3%).

В Японии инвесторы проявляют осторожность на фоне роста опасений повышения прогнозов инфляции Банком Японии, что может означать дальнейший подъем процентных ставок.

Профицит счета текущих операций Японии в ноябре 2024 года поднялся до максимальных с августа того же года 3,353 трлн иен ($21,3 млрд) с 2,17 трлн иен годом ранее, по данным министерства финансов страны. Положительное сальдо фиксируется уже 22 месяца подряд. Рынок ожидал его на уровне 2,691 трлн иен в позапрошлом месяце, отмечает Trading Economics.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) назвала одним из приоритетов на 2025 год поддержание стабильности рынка, пообещала принять все необходимые меры для поддержки рыночного импульса и объявила о планах сотрудничества с Народным банком Китая (НБК, центробанк страны) с целью создания механизмов финансирования покупки акций, пишет Trading Economics.

Тем временем ведущие инвестбанки, включая UBS и Goldman Sachs, подтвердили позитивные прогнозы в отношении китайского рынка акций, отметив высокие корпоративные прибыли и дальнейшую поддержку со стороны властей.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 3,3% относительно того же месяца предыдущего года, сообщил Минтруд. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали еще более значительный подъем - на 3,4%, по данным Trading Economics. В ноябре показатель повысился на 3%.

На нефтяном рынке во вторник цены скорректировались вниз после роста накануне до максимумов с августа.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,46 за баррель (-0,7% и +1,6% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $78,12 за баррель (-0,9% и +2,9% в понедельник).

Котировки резко выросли после пятничной новости о том, что США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли. Ограничения, в частности, коснулись компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 танкеров.

Также у трейдеров есть опасения, что США могут ввести пошлины на импорт канадских товаров, включая нефть. Штаты импортируют более половины нефти из Канады.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,6%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,1%), бумаги ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,9%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-2,8%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-2,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,1%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+7,5%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+6,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+3,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 101,09 млрд рублей (из них 27,56 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 11,52 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,78 млрд рублей на акции "Газпрома").

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